我是廣告 請繼續往下閱讀

國內今年累計2例漢他病毒個案 疾管署喊話「三不」原則預防

漢他病毒個案感染源待查 新北衛生局：治療後已出院

疾管署表示，今年截至目前為止，漢他病毒症候群累計2例，與過去4年同期病例數相同。除了今年1月已公布過的台北市70多歲男性外，國內今年另一例為新北市個案，而防火巷、排水設施，如下水道、水溝蓋、雜物堆、牆垣等為鼠類族群活動熱區，提醒民眾要做好環境清理。疾管署指出，今年1月公布的70多歲男性感染漢他病毒症候群，另一例則是新北個案，同樣是70多歲男性，有糖尿病等慢性病史，3月中起陸續出現發燒伴隨畏寒、喉嚨痛及全身肌肉痠痛、尿量減少、腹瀉及食慾不振等症狀，至醫院急診就醫，經醫院通報採檢確認為漢他病毒症候群，經治療後已於3月30日出院。疾管署表示，個案沒有老鼠接觸史，住家附近也未捕獲老鼠，感染源調查中。漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，疾管署說，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物，包括糞便、尿液、唾液等污染塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。疾管署提醒，防火巷、排水設施、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，建議針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。疾管署統計，國內今年累計2例漢他病毒症候群確診病例， 病例數與過去4年，2022至2025年同期相同；自2017年起迄 今累計45例，性別以男性30例（占67%）為多，年齡則以40歲以上有30例（占67%）為多，其中1例為境外移入個案，感染國家為印尼。針對有個案發生地點，疾管署說明，已督導台北市和新北市衛生局與環保局共同合作，加強個案活動地環境清潔工作，並進行捕鼠、滅鼠及採取防鼠，包括黏鼠板、捕鼠器及捕鼠籠等工作，以及清理鼠屍、鼠排泄物等環境清理工作與消毒等相關防治措施。環境部也已督導縣市環保局加強平時的防鼠滅鼠工作。疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。「三不」原則是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理。如發現鼠類排泄物時，應先戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以市售漂白水1:9稀釋後（即1份市售漂白水加9份清水稀釋）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用5分鐘，再行清理。新北衛生局則表示，個案為淡水區70歲男性，3月中起陸續出現發燒伴隨畏寒、喉嚨痛及全身肌肉痠痛、尿量減少、腹瀉及食慾不振等症狀，至醫院急診就醫，經醫院通報採檢確認為漢他病毒症候群，經治療後已出院。經調查個案沒有老鼠接觸史，住家附近也未捕獲老鼠，感染源持續調查中。衛生局接獲通報確診後，即透過市府跨局處合作，聯合環保局、民政局進行傳染病相關防治及清消作爲，共同維護市民健康。