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UNIQLO：Cecilie Bahnsen聯名5/29開賣！荷葉洋裝、壓褶T恤13款一覽

▲女裝壓褶T恤（無袖）790元、女裝壓褶長裙1290元。（圖／UNIQLO提供）

▲女裝印花T恤（短袖）490元，有胸前立體小花款與印花款。（圖／UNIQLO提供）

▲女童壓褶洋裝（無袖）990元。（圖／UNIQLO提供）

▲女童印花T恤（短袖）390元、女童壓褶褲裙690元、女童 荷葉邊洋裝（短袖）890元。（圖／UNIQLO提供）

▲女裝壓褶澎袖T恤（短袖）790元、女裝荷葉邊洋裝（短袖）990元。（圖／UNIQLO提供）

▲丹麥設計師Cecilie Bahnsen。（圖／UNIQLO提供）

GU：星之卡比聯名系列開賣！8款新品390元起

▲GU聯名星之卡比已開賣。（圖／GU提供）

▲左起：緞面家居服（短袖）890元、女童印花T恤390元、男裝印花T恤390元。（圖／GU提供）

▲星之卡比小包配件690元／個。（圖／GU提供）

UNIQLO首度聯名丹麥女裝設計師Cecilie Bahnsen，全新2026春夏系列將在5月29日登台，曾圈粉南韓女團BLACKPINK成員Jennie與少女時代潤娥的仙氣設計，主打立體而有結構性的剪裁、結合標誌性的花卉圖騰、荷葉邊、立體雕花與抓皺設計展現浪漫輪廓，幻化成童趣實用的服裝細節。而GU則聯名星之卡比推出水果、甜點印花 T 恤、家居服與小包等單品。Cecilie Bahnsen曾以仙氣設計，圈粉南韓女團BLACKPINK成員Jennie與少女時代潤娥，是Cecilie Bahnsen於2015年在丹麥哥本哈根創立的同名品牌，作品融合北歐極簡風格與高級訂製工藝，輕盈飄逸兼具當代感輪廓，迅速受到全球喜愛；設計師曾入圍LVMH Prize、獲得Magasin du Nord Fashion Prize等重要獎項，並於2023年入選權威BoF 500名單，極具時尚影響力。近年從歐美延燒至亞洲的熱門穿搭風格「Balletcore芭蕾風」，正是Cecilie Bahnsen標誌性現代浪漫設計語彙的體現；UNIQLO x Cecilie Bahnsen聯名全新2026春夏系列，以「Shapes of Poetry 詩意輪廓 浪漫日常」為概念，主打立體而有結構性的剪裁、結合標誌性的花卉圖騰、荷葉邊、立體雕花與抓皺設計，展現Cecilie Bahnsen極具辨識度的浪漫輪廓。採用高品質棉料與彈性材質打造的洋裝、上衣與裙款單品，處處可見手工質感般的設計細節，點綴的立體小花、流暢的荷葉邊細節，並結合格紋、輕盈輪廓與細緻抓皺，勾勒出輕快靈動、充滿童趣的浪漫女裝氛圍；並延伸自童裝單品，可單件穿著、也適合成套搭配或多層次穿搭。值得一提的是，這可是身為母親的Cecilie Bahnsen，第一個童裝設計系列，推薦配備可調式腰圍與雙側實用口袋的女童褲裙，貼心設計同時擁有造型與活動機能性。UNIQLO x Cecilie Bahnsen全系列共13款成人、童裝單品，價格約390元～1490元；其中「女裝 壓褶洋裝（無袖）」及「女童 壓褶洋裝（無袖）」於指定店舖限量販售；其餘新品則於網路商店及全台店舖皆有販售。完整全系列指定販售店舖：網路商店、UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、Mitsui 林口商場店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店。GU最新聯名推出任天堂遊戲「星之卡比」系列，以「PUPUPU RESORT」的度假情境為設計主軸，描繪卡比與瓦豆魯迪在度假村玩耍、享用美食、慵懶小憩的畫面。全系列包括水果、甜點印花 T 恤、家居服與小包等女裝與童裝單品，男裝則以遊戲初期的像素風格為復古馬賽克T恤設計、搭配夏日意象的家居服。現在全台GU店舖與網路商店已開賣，GU「星之卡比」系列8款單品，價格約390元～890元；部分商品則在特定店舖與網路商店販售（台北西門店、明曜店、台南新光三小西門店無販售童裝商品）。