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▲富邦金經濟學家邱郁潔。（圖／記者顏真真攝）

國際黃金現貨價格半年內從歷史高點5598美元一路跌到4098美元，目前反彈來到4614美元附近，但現在可以進場了嗎？富邦金控經濟學家邱郁潔受訪時表示，不用躁進，如果中東戰爭拉長，通膨預期升高，市場預期美國聯準會（Fed）可能提早升息，屆時金價可能還有一波修正，建議4300美元可能是較保險的價位。邱郁潔分析，這波金價大跌修正主要有3大原因。第一，去年以來金價漲太快，有些投機性買盤因這波修正被迫出清或因槓桿因素被迫調節部位；第二，通膨預期影響，市場對美國聯準會利率預期轉向，使得黃金必須重新訂價，不論是利率上升或美元轉強壓力。第三則是俄烏戰爭以來，央行購金是一個很大因素，只是2、3月金價在修正時候，傳出波蘭及一些歐洲國家因增加購，對黃金有調節動作，但這可能是短暫調節，歐洲國家本來就持金儲備上限，可能剛好碰到上限，順應做調節動作。也因為這3個因素，讓市場對金價想像一下子有被潑冷水的感覺。至於金價還會再跌嗎？邱郁潔認為，不用躁進，因為接下來可能還有一波下修，如果戰爭持續拉長，市場通膨預期起來，大家可能預期美國聯準會是否提早升息，一旦升息美元變強，，就會影響投資人對黃金的布局。她建議，可以觀察國際油價，油價變化最快，短線主要油價又突破120美元，也是這波最高點，代表市場情緒又有些擔心。雖然之前大家可能覺得買黃金可以避通膨，但去年實在漲很高，還有中東戰事影響通膨預期，市場擔心美國聯準會是否會提早升息，因此影響金價。至於何時可以進場買黃金？邱郁潔認為「不用躁進」，4300美元可能是較保險的價位。至於黃金是否還有高點可期？她表示，預期可能就是5300美元至5500美元，若要更高可能要等市場這些疑慮打散，但她覺得，金價這波修正也是好事，之前炒太高，現在也已修正逾1成，4300美元差不多。