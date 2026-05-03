勞動節連假登場的「2026 嘉義藝術節」與超人氣手遊皮克敏《Pikmin Bloom》合作，推出「Pikmin Bloom 迷你散步」，吸引大批玩家到場朝聖。知名旅行社雄獅旅遊更搶先嗅到商機，推出只要 599 元的「皮克敏一日遊」旅行團，台北出發的梯次一開賣便秒殺完售。不過，後續卻有許多團員在社群上分享慘痛的真實體驗：「當天來回花了 10 小時搭車，卻只在嘉義活動 50 分鐘！」無奈的經歷讓不少玩家感嘆：「這行程真的太狠了。」

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皮克敏一日遊碰連假塞車！10小時搭車只玩50分鐘

勞動節連假全台灣皮克敏玩家都擠進嘉義！「嘉義藝術節 × Pikmin Bloom 迷你散步」活動推出皮克敏迷你散步活動，玩家都可以到嘉義獲得特別飾品金色花苗以及明信片，還有遮陽帽能領取，但現場活動卻因為人潮過多而亂象頻傳。

▲玩家到嘉義能獲得特別飾品金色花苗及明信片，還能領取皮克敏遮陽帽。（圖／民眾提供）
▲玩家到嘉義能獲得特別飾品金色花苗及明信片，還能領取皮克敏遮陽帽。（圖／民眾提供）
雄獅旅遊率先嗅到商機，推出嘉義皮克敏一日遊行程，價格只要599元，對於住在北部的民眾來說，甚至比自己買車票到嘉義還要便宜，因此推出之後，勞動節連假團都以秒殺速度完售。

▲嘉義藝術節期間，皮克敏玩家可於Pikmin Bloom中與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗。（圖／嘉義市政府提供）
▲嘉義藝術節期間，皮克敏玩家可於Pikmin Bloom中與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗。（圖／嘉義市政府提供）
雖然享受到更便宜的出遊成本，卻也出現了意外，這幾天社群Threads上，陸續出現參加一日遊團的玩家無奈表示，因為受到連假國道塞車的影響，導致行程大幅延誤，就有台北團員分享，當天上午7點40分出發，一直到下午13點30分才到嘉義下車，但表定14點20分要上車集合，因此等於只在嘉義當地待了50分鐘。

當事人更補充，幸好當時到嘉義有借到腳踏車，才能在家義一路狂奔解任務，但也不禁感嘆「雄獅真的太狠了！簡直0遊戲體驗」，隨後回程搭車又花了將近5小時才回到台北，等於整趟一日遊旅程中，有10小時都是在遊覽車上度過。

▲嘉義藝術節期間，皮克敏玩家可於Pikmin Bloom中與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗。（圖／翻攝畫面）
▲嘉義藝術節期間，皮克敏玩家可於Pikmin Bloom中與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗。（圖／翻攝畫面）
遭遇曝光後，也引出其他團員現身分享經驗，「桃園團，7:30上車，13:20放人，14:45集合，15:00開車，司機都快爆炸了，還叫遲到的客人自己坐計程車去交流道會合，還好導遊安撫一下總算等到遲到的客人」、「好辛苦的團，應該放慢腳步，待一個晚上再離開」、「跟團的缺點，就是自由度太低了」。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...