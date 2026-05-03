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▲C.T.O（如圖）睽違3年合體，熟悉旋律響起，瞬間勾起粉絲滿滿回憶，默契依舊、氣勢不減，再次讓現場氣氛沸騰。（圖／寬宏藝術提供）

薛恩昨（2）日於台北Legacy舉辦出道以來首場個人專場《RE:BORN: LEVEL UP》讚聲演唱會，除了一連演唱超過20首歌，最大驚喜莫過於找來C.T.O團員擔任嘉賓，睽違三年再度合體，讓粉絲又驚又喜。為了這場演唱會，薛恩特別錄製VCR吐露心聲，提到對歌迷和家人時，更忍不住淚崩，並感謝一路提拔、支持自己的老闆羅志祥說：「在我最不相信自己的時候，是他選擇相信我。」薛恩昨晚以新歌〈Level Up〉開場，除了演唱個人作品〈Lonely Lonely〉、〈別離開〉之外，他也精心選唱多首對自己音樂生涯影響深遠的歌曲，像是〈Love Yourself〉、〈迷途羔羊〉等等，透過翻唱向音樂啟蒙致敬。值得一提的是，薛恩還找來前團員擔任嘉賓，C.T.O睽違三年再度合體，讓全場尖叫聲不斷。薛恩攜手仕偉、宇慶、振緯合唱代表作〈C.T.O〉，熟悉旋律響起，瞬間勾起滿滿回憶，默契依舊、氣勢不減，再次讓現場氣氛沸騰。久違重聚，彼此在台上分享近況，振緯笑說自己已有三年未站上舞台，體力多少有些跟不上，但沒想到排練時，排幾次就迅速找回狀態。談到這次合體，薛恩則表示相當感動，大家毫不猶豫答應擔任嘉賓力挺，有團員們在身邊讓自己安心許多，直呼：「這就是團體才有的力量。」此外，薛恩特別錄製VCR吐露心聲，娓娓道來一路走來的心路歷程，坦言每一次的挫折與破碎，都是一次重新出發的契機，「就算不完美，也想全力以赴。」當唱到歌曲〈就算不完美〉以及提到對歌迷、家人的感謝之情時，薛恩一度在台上哽咽落淚，讓粉絲看了心疼。到了演唱會尾聲，薛恩不忘感謝一路提拔與支持自己的老闆羅志祥，他說道：「在我最不相信自己的時候，是他選擇相信我，曾經在台下仰望偶像的他，如今站上舞台，而偶像此刻也在台下見證這一刻，讓他格外感動。」薛恩2018年以男團C.T.O成員出道，團體經歷變動於去年正式宣布解散、團員各自發展。薛恩曾到中國發展，在朋友介紹下赴澳門駐唱月收6位數，但上台後卻感受不到與觀眾的共鳴，心有不甘的他決定回來做自己的音樂，