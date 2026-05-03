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▲郭可盈（右）曬出一家三口合照，16歲愛女林天若（中）的美腿超吸睛。（圖／郭可盈IG@khy_official）

56歲香港藝人郭可盈曾與蔡少芬、宣萱、陳慧珊被譽為無線電視「四大花旦」。不過她在2004年與演員林文龍結婚、2010年誕下愛女林天若（Tania）後，就漸漸淡出演藝圈，重心轉往百億的家族事業。而在1日，郭可盈分享多張與老公的甜蜜合照，慶祝交往31年，還驚喜曬出與女兒的一家三口合照，女兒竟已超過她身高，一雙超長美腿與甜美模樣根本神複製父母的高顏值。郭可盈在1日於IG曬出多張照片，慶祝與老公林文龍交往31年的紀念日，「時光如穿梭機般快，31交往周年紀念。一起繼續開心穿越未來！430。」流露出滿滿甜蜜。而照片中，夫妻倆一起站在鏡子前自拍，其中一張林文龍還超甜地親上郭可盈的頭髮，不變的好感情讓大家超羨慕。除此之外，郭可盈也曬出跟女兒林天若一起的3人合照，只見女兒站在父母中間，身高已經超越媽媽、甚快要追上爸爸，纖細的大長腿，與甜美高顏值更是引發熱議，「好幸福的家庭，媽媽是美女，女兒也一樣是美女」、「女兒身高已經高過媽媽了」、「女兒也太漂亮，跟爸爸和媽媽都好像。」郭可盈在1993年因參加香港小姐而正式踏入演藝圈，1995年因出演《刑事偵緝檔案》的高婕一角走紅，並於2001年與蔡少芬、宣萱、陳慧珊併稱為無線電視「四大花旦」。不過其實在1995年，郭可盈就因出演《萬里長情》，與林文龍結緣並交往，兩人經過了長達9年的戀情，於2004年正式步入禮堂。郭可盈於2010年生下愛女林天若後，便漸漸淡出演藝圈，將重心轉往家庭與家族事業。事實上，郭可盈出身於香港富裕家庭，在家中排行老二，弟媳是女星熊黛林。郭可盈家族生意規模龐大，父親郭達昌被譽為香港「塑膠大王」，以經營塑膠廠起家，事業版圖涵蓋塑膠廠、玩具廠等產業，旗下一共擁有5家公司，資產豐厚。據悉，在郭達昌於2011年病逝後，傳出留下逾百億資產和億萬塑膠生意給4名子女。大姊一直幫忙打理家族塑膠生意，弟弟和妹妹則分別擁有自己的出口公司和汽車生意。由於父親希望郭可盈接管塑膠生意，她也在2010年逐漸淡出演藝圈後，全心打理家族事業。