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總統賴清德原定4月下旬率團出訪史瓦帝尼，但在中國阻撓施壓下，非洲三國拒絕專機飛越領空，行程被迫延宕。未料，賴清德昨突在社群媒體宣布抵達史瓦帝尼，讓許多人大感意外。被震驚後的中國只能崩潰怒批賴清德是「偷渡」出訪。美媒華爾街日報指出，中國不斷在國際各種場合針對台灣進行打壓和試圖孤立，但都沒有如這次史瓦帝尼訪問事件罕見，認為台灣在這場意志之戰中智取了中國。根據華爾街日報報導，賴清德原定四月展開一年多以來首次國是訪問，前往史瓦帝尼參與該國國王恩史瓦帝三世登基40週年暨史王58歲華誕慶典。但在出訪前行程被迫延期，因中國利用經濟脅迫施壓非洲三國模里西斯、塞席爾與馬達加斯加，三國取消賴清德專機飛航許可。然而，賴清德周六在社群媒體突然公布畫面宣布抵達史瓦帝尼，在這場秘密行動中扭轉了原先的局勢，《華爾街日報》提到賴清德出訪的線索，在於史瓦帝尼副總理札杜莉（Thulisile Dladla）在週四（4/30）訪台與賴清德會面，賴清德極有可能是搭乘這班飛機前往。事實上，這架飛機過去也是隸屬於台灣的華航，2015年退役後，2016年以約1200萬美元轉售給史瓦帝尼，經過兩年改裝，成為史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世的專機。報導引述大西洋理事會全球中國中心（Global China Hub）的非常駐研究員宋文迪的看法表示，由賴清德訪問史瓦帝尼，可顯示中國不惜一切手段打壓台灣的意圖，台灣則試圖全力證明，絕不會讓中國對台灣在參與國際事務與存在事實具有否決權。賴清德成功出訪，讓中國外交部與國台辦氣憤，批評賴清德「偷渡」出訪是枉費心機，如同過街老鼠央視主播還痛批此為偷竄式外交，淪為國際笑柄。不過，《華爾街日報》指出，賴清德及其團隊透過巧妙安排抵達史瓦帝尼，展現了不屈服的決心。