周一開工不憂鬱，咖啡優惠帶來好心情。根據星巴克官網，今（4）日全台門市「星巴克買一送一」最便宜大杯55元起，星冰樂也有好康，使用uniopen聯名卡爽喝飲料好友分享。85度C表示，今開喝一日限定「咖啡分享日」，大杯咖啡系列「第二杯30元」，最便宜美式平均52.5元、拿鐵咖啡65元，買寄杯卡10杯最高現省375元一次整理。
星巴克：買一送一！開工咖啡優惠 最便宜大杯55元起
星巴克表示，今勞動節連假後周一開工，想喝「星巴克買一送一」最便宜咖啡優惠買法推薦！uniopen聯名卡每週一飲料好友分享，即日起至6月30日，活動期間每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算每杯星巴克優惠價格：平均每大杯「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元提神開喝，消暑首選最便宜星冰樂「香草風味」62.5元、「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」更是低至55元起；《穿著Prada的惡魔2》聯名新品「米蘭達」特調馥郁那堤77.5元、「小安」特調燕麥奶卡布奇諾87.5元。
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
85度C：今大杯咖啡「第二杯30元」！寄杯最多省375元
85度C表示，5月4日「咖啡分享日」推出大杯咖啡系列「第二杯30元」咖啡優惠！幫大家算好每杯平均優惠價格，最便宜美式平均52.5元、拿鐵咖啡65元、「椪柑冰美式」57.5元、「苦瓜爆檸咖啡」60元，人氣風味拿鐵咖啡則推薦「榛果風味拿鐵」、「香草風味拿鐵」、「重風味拿鐵」、「焦糖瑪奇朵」一杯都只要67.5元。
最划算85度C咖啡買法推薦！優惠現場每人現購現取3組（6杯），最多省下225元；選擇購買寄杯卡，可享10杯最高省375元咖啡優惠。提醒大家，限同品項、不限冰熱，優惠僅在門市現場購買；詳細寄杯方案依各門市公告為主；外送與電話預訂無此優惠。
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