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▲唐綺陽（中）在1年半前在節目上預言范琪斐（右）會遇見新對象，當時的預言正好成真了。左為百靈果凱莉。（圖／翻攝自范琪斐的美國時間@YouTube）

資深媒體人范琪斐在2024年與美籍墨西哥裔老公離婚。過去她曾坦言，離婚背後牽涉到雙方生活規劃不同以及第三者介入等問題，巨大的打擊讓她一度對下一段感情感到恐懼。但歷經沉澱與療傷，她在今年3月才在她和百靈果凱莉主持的Podcast《陪我一段》節目透露，自己擁有「跑友」（砲友），直言60歲依然能有很棒的性經驗。近日更拋出震撼彈，宣布正式結交新男友，宣告揮別失婚陰霾。關於順利脫單，星座專家唐綺陽似乎早有預言。隨著新戀情曝光，范琪斐1年多前曾邀請唐綺陽上《陪我一段》的片段也再度引發熱烈討論，網友驚呼「國師真的全說中了」。當時在節目中，唐綺陽透過命盤直言，范琪斐若要有桃花，時間最快也要等到「一年半以後」，必須等她心態真正冷靜、願意散發吸引力時才會有進展，這與如今脫單的時間軸完美吻合。唐綺陽當時的預測除了點出精準的時間點，對男方的特質與兩人相遇的模式也給出了幾個關鍵指標，如今對照范琪斐的新戀情，有著驚人的巧合，首先是會有一個浪漫的開局，唐綺陽直言這段關係絕對不會是傳統「白馬王子送鮮花求愛」的模式，而是必須從「做朋友」開始。此外，兩人必須聊得很開心，對方具備知識份子氣質，且一定要能欣賞、理解范琪斐的工作性質，才可能開啟戀愛模式。當時唐綺陽還在節目中提到，1年半後范琪斐會變得大不同，會願意打理自己、把工作減半，願意嘗試感情關係，才有機會開始。現在看來，已經是預言成功了。根據范琪斐透露的資訊，新男友年紀約50 多歲，平時有在關注時事型網紅。值得一提的是，男方還是百靈果的粉絲。正因如此，男方對范琪斐的媒體工作很能理解與欣賞。