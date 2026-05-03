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梅雨季鋒面襲台 周一、周二雨勢明顯

▲周一至周二，鋒面導致全台降雨機率提高，其中又以北部、東半部最為明顯。（圖／中央氣象署）

氣溫直線下滑 周三、周四短暫放晴

▲周一鋒面影響，氣溫開始下滑，特別在周二清晨，北台灣要注意17至18度的低溫。（圖／中央氣象署）

周五、周六還有鋒面 颱風將越來越活躍

中央氣象署提醒，未來一周將接連受到兩波梅雨季鋒面與東北季風影響，全台天氣呈現「快速變換」型態，周一、周二（5月4日至5月5日）降雨明顯，周三、周四（5月6日至5月7日）短暫放晴，周五至下周末（5月8日至5月10日）再轉雨，氣象署預報員劉沛騰表示，周一、周二鋒面搭配華南雲雨區水氣，北部、東北部、中部山區降雨機率大增，局部地區可能出現短時強降雨或雷雨現象，其它地區則有間歇性陣雨，整體雨勢「來得快、去得也快。」除了降雨之外，隨著鋒面通過後東北季風南下，北部及東北部將明顯轉涼，尤其周二清晨，北台灣低溫可能降至17至18度，體感偏涼，與前幾日的暖熱天氣形成明顯對比，白天高溫在北部、宜花21至25度，中部及台東25至29度，南部29至32度。短暫的天氣空檔將出現在周三、周四，劉沛騰指出，這段期間降雨明顯趨緩，各地氣溫回升，整體轉為較穩定天氣型態，不過迎風面的東半部仍有零星短暫陣雨，各地山區午後也可能出現局部降雨，仍需留意局部天氣變化。好天氣維持時間有限，劉沛騰提及，第二波梅雨季鋒面將於周五、周六接力影響台灣，屆時中部以北、東半部再度轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，降雨範圍與強度都可能再度提升。此外，隨著暖季到來，太平洋海面也陸續會出現熱帶系統發展，劉沛騰強調，目前國外有部分模式認為，本周在關島附近有熱帶系統訊號，但是否成為「熱帶性低氣壓」或「颱風」還有許多不確定性，氣象署將持續觀查。