台北市大安區1月底爆發漢他病毒致死案例，疾管署指出該名個案為25年來首例漢他死亡，加上多處頻傳老鼠蹤跡，綠營近期猛打「安鼠之亂」，質疑北市府滅鼠不力。雖然北市府聲稱投藥後，通報率有顯著下降，但在社群上仍不時有民眾上傳發現老鼠的照片。對此，民進黨立委柯建銘助理周軒今（3）日分享民眾自製的「台北老鼠雷達通報網站」，可以回報老鼠蹤跡。不過，有網友實測拿2年前的舊老鼠照片都上傳，甚至拿高雄的老鼠照，系統也會判斷成是台北老鼠的蹤跡。
周軒在臉書分享民眾自製的「台北老鼠雷達通報網站」表示，「哇，這是誰做的酷東西？現在已經可以做出回報老鼠的系統了嗎？而且網址還蠻好笑的！」
不過，網友實測拿2年前新聞報導過的老鼠舊照片上傳，系統也會判斷成是台北老鼠的蹤跡。記者實地測試，將2024年7月中颱凱米逼近台灣，台北市中山區錦州街成群老鼠出沒的照片上傳，不只能通過上傳，還會顯示位置是記者所在位置是信義區，但記者實際上傳位置位於台北火車站周邊的中正區，顯示「台北老鼠雷達通報網站」的準確度、辨識能力都有待加強。
北市議員柳采葳表示，針對近日網路上流傳的所謂「台北老鼠地圖」，該地圖的數據來源極不嚴謹，不僅被發現可以上傳兩年前的舊照，甚至連高雄的老鼠照片都能張冠李戴，顯見其審核機制形同虛設，根本不具備參考價值，反而成為一場政治操作大於事實根據的鬧劇。
柳采葳說，令人遺憾的是，民進黨為了攻擊台北市長蔣萬安，竟然連這種惡意誤導、企圖抹黑城市形象的低劣手段都做得出來。這種「看到黑影就開槍」的政治抹黑，不僅是在羞辱台北市民的智商，更是公然打擊基層防疫人員的努力。她呼籲各界應回歸理性市政討論，而非放任這種充滿政治算計的偽數據在地圖上亂竄。
柳采葳狠酸，柯建銘沒了總召，但是辦公室助理周軒仍舊不放棄擔任青鳥頭子的角色，繼續在社群網路鬧事。為了要攻擊蔣萬安，甚至南鼠北送，把屏東、高雄的老鼠栽贓在台北，「難道是要蔣萬安背周春米、陳其邁的鍋嗎！」
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不過，網友實測拿2年前新聞報導過的老鼠舊照片上傳，系統也會判斷成是台北老鼠的蹤跡。記者實地測試，將2024年7月中颱凱米逼近台灣，台北市中山區錦州街成群老鼠出沒的照片上傳，不只能通過上傳，還會顯示位置是記者所在位置是信義區，但記者實際上傳位置位於台北火車站周邊的中正區，顯示「台北老鼠雷達通報網站」的準確度、辨識能力都有待加強。
北市議員柳采葳表示，針對近日網路上流傳的所謂「台北老鼠地圖」，該地圖的數據來源極不嚴謹，不僅被發現可以上傳兩年前的舊照，甚至連高雄的老鼠照片都能張冠李戴，顯見其審核機制形同虛設，根本不具備參考價值，反而成為一場政治操作大於事實根據的鬧劇。
柳采葳說，令人遺憾的是，民進黨為了攻擊台北市長蔣萬安，竟然連這種惡意誤導、企圖抹黑城市形象的低劣手段都做得出來。這種「看到黑影就開槍」的政治抹黑，不僅是在羞辱台北市民的智商，更是公然打擊基層防疫人員的努力。她呼籲各界應回歸理性市政討論，而非放任這種充滿政治算計的偽數據在地圖上亂竄。
柳采葳狠酸，柯建銘沒了總召，但是辦公室助理周軒仍舊不放棄擔任青鳥頭子的角色，繼續在社群網路鬧事。為了要攻擊蔣萬安，甚至南鼠北送，把屏東、高雄的老鼠栽贓在台北，「難道是要蔣萬安背周春米、陳其邁的鍋嗎！」