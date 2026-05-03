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總統賴清德成功突破中國封鎖，以搭乘史王專機直飛的途徑，出訪史瓦帝尼進行國是訪問。對此，台日關係協會會長謝長廷今（3）日在臉書表示，在野黨還在忙著處理「開除黨籍」、「退黨潮」風暴，賴清德已突破層層封鎖抵達史瓦帝尼，「相信很多國人和我一様，無比的喜悅，台灣不能內耗，排除萬難向前走的勇氣，都值得鼓掌！」謝長廷今日在臉書發文表示，國內的在野黨正在忙著處理「開除黨籍」、「退黨潮」等茶壼𥚃風暴，而對岸仍然沉迷在打壓成功的喜悅氛圍時，兩岸猿聲啼不住 ，輕舟已過萬重山，賴清德總統突破層層封鎖，抵達邦交國史瓦帝尼，順利進行訪問行程。謝長廷指出，新聞媒體以保密到家為標題報導，這又是一件成功的外交突破，如同賴清德總統說的：「在國際社會和良善的力量互動是台灣人的權利！」。謝長廷表示，「看到傳真照片，相信很多國人和我一様，無比的喜悅，台灣不能內耗，排除萬難向前走的勇氣，都值得鼓掌！」