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▲天赦日適合向玉皇大帝祈求開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，也是祈禱轉運開財的好時機。（圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟臉書）

📍「天赦日」由來：

📍「天赦日」原來有好幾天？

📍「天赦日」怎麼拜？什麼祭品最適合？

▲天赦日祭品可準備12顆帶殼桂圓（龍眼乾），拜拜後，現場敲破殼吃下，象徵金蟬脫殼，脫去霉運。（圖／主婦聯盟網站）

📍「土地婆生日」怎麼拜？什麼祭品適合？

今天是「天赦日」，按照習俗「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，命理專家楊登嵙表示，這一天要祈福說好話、做好事，也適合祈求運勢開泰，健康、財運都順遂。唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。再加上逢農曆三月十八日，是「土地婆」（福德正神夫人）聖誕日，特別適合祈求家運、增進夫妻感情、更可斬斷爛桃花。楊登嵙指出，《天寶曆》記載：「天赦者，赦過宥罪之辰也」、或有「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福。其日可以緩（刑獄），雪（冤枉），施（恩惠）。」在道教信仰裡，每個人生來都帶著前幾世輪迴的功過，因此總會有些人明明一生認真勤奮、好事做盡，卻受困於前世因果而經常諸事不順。2026年「天赦日」有3月5日、5月4日、5月20日、7月19日、10月1日、12月16日，總共6個「天赦日」。5月4日(農曆3月18日)是農曆年第二個「天赦日」，許多民眾都會善加利用「天赦日」向玉皇大帝懺悔，並化解冤親債主，祈求運勢開泰，健康、財運都順遂。玉皇大帝特別恩准只要在天赦日這天，人們願意誠心向上天懺悔自己在前世今生犯下的罪孽、祈求神明降下福祉，就可以重獲新生，幫助消災除厄、否極泰來。楊登嵙提及，許多人會利用「天赦日」在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感。赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機。他也說明，今天祭拜最佳時間應是早上5點至下午3點。需準備的供品建議有清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文，若有蓮花時也一同焚化，有桂圓則吃掉果肉後將外殼敲碎，外殼也丟入金爐內焚化。祭拜時務必清楚稟報姓名、住址與願望，並保持誠心。祭品則建議可選擇麻糬、刈包、潤餅、鮮花及未拆封的化妝品或香水。由於傳說土地公與土地婆偏好甜食，麻糬又有「黏住錢財」的意義，而刈包外型如錢包，也有「福咬住」的吉祥說法；潤餅則象徵早期捲起的銀票。