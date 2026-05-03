我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市今年一月中旬發生漢他病毒死亡1例，鼠患浮上檯面，民進黨台北市議員簡舒培聲稱，蔣萬安把責任甩給中央，質疑投放老鼠藥不能解決鼠患。對此，國民黨北市南港內湖議員參選人陳冠安今（3）日回嗆，北市出現漢他案例，衛福部馬上就發新聞稿，然而2024年的高雄明明也有漢他確診，然衛福部卻是事隔一年，才通稿併在2025年的新聞稿裡略帶一提，「如此雙標，為政治攻防而不斷渲染，對防疫只會有害無益。」陳冠安今日在臉書發文狠酸，「簡七段也幫幫忙，連你們未來的大母雞沈伯洋都提議要用賀爾蒙藥劑來解決鼠患了，你還在那邊質疑北市府投老鼠藥？環境部的新聞稿也寫得清清楚楚，若物理防治效果有限，化學防治就是最後手段。」陳冠安質疑，「沈伯洋建議用賀爾蒙藥劑滅鼠、環境部將化學防治作為滅鼠最後手段，所以請問簡舒培現在是在打臉沈伯洋跟環境部嗎？還是說沈伯洋、環境部就可以建議投藥，而北市府不行？雙標成這樣，真是有夠噁心。」陳冠安指出，更雙標的是，相比於現在北市出現漢他案例，衛福部馬上就發新聞稿，2024年的高雄明明也有漢他確診，然衛福部卻是事隔一年，才通稿併在2025年的新聞稿裡略帶一提；甚至，有綠營側翼還南鼠北送，拿南部老鼠的照片來打蔣萬安，刻意製造恐慌。陳冠安表示，目前北市相關通報量已經下降七成，北市府各單位也在全面清消，「防疫當然重要，但絕不應該如此雙標。為政治攻防而不斷渲染，對防疫只會有害無益。」