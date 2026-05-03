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▲這次造型，鼓鼓（如圖）久違以黑短髮亮相，直呼：「希望從造型開始到每首歌都有期待！」（圖／相信音樂提供）

鼓鼓（呂思緯）首波蛻變單曲〈原諒我離開〉MV上線，新歌與好兄弟蕭秉治共同創作。拍攝MV當天，蕭秉治特地現身探班，並特別準備宵夜鹹酥雞、香菜蛋塔慰勞鼓鼓與工作人員，讓正在飲食控制的鼓鼓忍不住破戒。而這次造型，鼓鼓久違以黑短髮亮相，直呼：「希望從造型開始到每首歌都有期待！」〈原諒我離開〉是鼓鼓與蕭秉治共同創作的R&B抒情舞曲，蕭秉治不僅量身打造專屬於鼓鼓的音樂風格，更是他首次為對方寫歌。在創作過程中，兩人不同想法也碰撞出全新火花，讓鼓鼓直呼有趣：「有點像在創作GX的東西，但不同的是這首歌不管歌詞或人設，都是為我自己打造。」而拍攝MV當天，蕭秉治特地現身MV拍攝現場探班，還貼心準備兩波宵夜鹹酥雞、香菜蛋塔慰勞鼓鼓與工作人員，雖然鼓鼓正在飲食控制，仍忍不住為了好兄弟的心意小小破戒。值得一提的是，蕭秉治特別在現場多留一兩個小時，只為親眼看到鼓鼓拍攝舞蹈畫面，事前鼓鼓曾將舞蹈先給他看，讓蕭秉治在現場大讚：「非常激帥，很有男人味！」過去蕭秉治雖替許多歌手寫歌，卻是第一次為創作對象探班，他霸氣表示：「就算不是我的歌，我也會去探鼓鼓的班！」展現他們的兄弟情義。〈原諒我離開〉歌曲翻轉大眾對感情的既定印象：在普遍愛情觀裡，先提出分開的人往往被視為壞人，但若能在對的時機果斷離開，反而可能為彼此帶來更好的未來，對此鼓鼓鼓勵大家在感情中勇敢為自己著想。