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2顆衛星可對接傳輸驗證 實現衛星與地面站寬頻通訊

鴻海科技集團（2317）今（3）日宣布，第二代低軌衛星「珍珠號」（PEARL-1A 及 PEARL-1B），已於台北時間5月3日傍晚透過SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）運載火箭順利發射升空，並成功進入預定軌道。鴻海說明，PEARL-1A與PEARL-1B衛星，採用6U XL設計，主要任務為通訊與太空科學領域的酬載技術驗證，此次2顆衛星採用前（Before）後（After）的飛行模式，來協同執行星間通訊實驗，故以此來命名。透過美國加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base），使用獵鷹9號（Falcon 9）火箭，於執行CAS500-2共乘任務時，送入近地軌道（Low Earth orbit, LEO），預計將在軌道上執行為期5年的太空任務。鴻海表示，第二代衛星進一步搭載了Ka頻段星際鏈路（Inter-Satellite Link, ISL）酬載，這兩顆衛星不僅能實現衛星與地面站之間的寬頻通訊，更將進行兩顆衛星之間的對接傳輸驗證，並配合小型電離層探針（CIP）監測太空通訊環境。透過此項技術，可更有效掌握衛星通訊網路的波束規劃與星系設計工具，強化未來在低軌衛星通訊系統中的應用能力。目前珍珠號低軌衛星設計以整合鴻海自有相機酬載及內外部成熟組件為主。由於衛星產業中的核心職能在於「組裝、整合與測試（AIT）」，這與鴻海集團長期推行的 CDMS（委託設計製造服務）商業模式高度契合。鴻海指出，藉由第一代低軌衛星在軌操控的實驗結果回饋，研發團隊能針對系統進行迭代優化，形成閉環的開發流程。未來持續朝向提高零組件自製率的垂直整合目標前進，厚植產業競爭力。珍珠號系列任務的核心價值在於建立「在軌實戰經驗」，藉此持續優化下一代衛星的設計與系統整合能力。隨第二代珍珠號成功部署，鴻海提到，將加速鎖定行動通訊補充、手機直連（Direct to Cell）、偏遠地區連網、工業物聯網及特定場域備援通訊等多元應用場景。鴻海將持續評估市場需求與技術成熟度，優先投入能發揮既有製造優勢與系統整合（AIT）核心能力的領域，並聚焦於系統整合、測試驗證與高附加價值服務，持續累積太空科技實力，為全球衛星營運商及合作夥伴提供更完善的技術支持，為全球低軌衛星通訊產業貢獻更多創新能量。