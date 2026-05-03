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▲張曼玉近日被捕捉獨自現身機場，準備前往北京（如左圖）。其中她左耳的8個耳洞（如右圖）引發熱議。（圖／微博@兔妹法則、微博@芒果撈追星）

港星張曼玉近年來已淡出影壇，過著低調的半隱居生活。而近日她被粉絲捕捉現身香港國際機場，準備到北京出席活動，只見她頂著素顏穿著超隨興，身旁沒有任何助理團隊，獨自一人拖著行李箱現身。但就算張曼玉沒有特別打扮，超強星味還是馬上被認出，其中她左耳上的8個耳洞更是超搶眼，61歲依然做自己的超有個性模樣，讓粉絲都大讚她是帥氣女王。張曼玉近日被捕捉現身香港國際機場，準備前往北京出席活動。只見張曼玉身旁沒有工作人員陪伴，獨自背著包包、拉著行李箱出現，身穿一件白色上衣、搭配黑色短褲，戴著黑色帽子與口罩，將臉遮好遮滿，但還是擋不住她身上的滿滿星味，馬上被粉絲認出來。其中，張曼玉左耳的8個耳洞更是超搶眼，女神就算到61歲依然有個性，被讚是帥氣女王。張曼玉在1983年參選港姐並榮獲亞軍，就此正式踏入演藝圈。她曾出演過多部影視作品，但因演技青澀，一度被說是花瓶美女，後來才以《三個女人的故事》、《不脫襪的人》分別拿下金馬獎與香港電影金像獎影后，更以《阮玲玉》、《錯的多美麗》拿下柏林與坎城影后，轉型為實力派演員。2014年開始，張曼玉投身樂壇，簽約知名音樂廠牌摩登天空，曾以搖滾身分於上海草莓音樂節亮相，隨後又登上北京草莓音樂節，她還在台上說：「我會努力，自己拍了20部戲，都被說做花瓶，唱歌也能不能給我20個機會。」真誠態度引發大讚。張曼玉之後還為電影《戀愛中的城市》創作主題曲〈如果沒了你〉，並於2016年發行首支正式單曲〈Look In My Eyes〉。而在2020年開始，張曼玉漸漸淡出螢光幕，只參加一些活動，並透過社群跟粉絲分享生活。私生活方面，張曼玉曾在1998年有過一段婚姻，她於1997年到法國拍攝《迷離劫》時，與導演奧利維耶阿薩亞斯墜入愛河。她當時認為彼此已非常了解，共同生活也沒問題，所以被求婚時，就直接點頭答應，並於1998年12月結婚。不過沒想到這段婚姻僅維持了不到4年，張曼玉在2002年5月透過好友王家衛的澤東公司，宣布自己與阿薩亞斯離婚。而直到現在，張曼玉都沒有再婚，展現了「不婚不育」的自由生活態度。