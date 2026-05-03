台灣人最愛到日本玩，出國買伴手禮原先是想和朋友分享出遊的喜悅，或是感謝同事在休假時的支援，不過卻有人在Threads發問，反而是想找「特別難吃又便宜」的日本特產，因為想買回去給主管吃。沒想到引發熱議，眾人力推羊羹、超硬仙貝、八橋餅、東京芭娜娜，還有噁到吞不下去並且可能吃到受傷的炸小螃蟹。
送主管「難吃又便宜」的日本特產？一問爆紅萬人按讚
民眾在Threads發問：「日本有沒有那種特別難吃還便宜的特產，買回去給我主管吃」。沒想到短短發問竟引發熱烈討論，不到一天就超過77萬次瀏覽，單則串文超過萬人按讚、千人留言熱議。
血淚清單曝光！羊羹、仙貝被點名超雷
眾人紛紛貢獻自己的「血淚史」，不少人首推羊羹，因為「一口暈碳，兩口糖尿病」；還有超硬仙貝也上榜，「崩一顆牙就賺爛了」，就連招牌伴手禮東京芭娜娜也被點名難吃，還有高人指點「去唐吉訶德買特價即期的餅乾禮盒，外觀還可以，但包準便宜又難吃。」
除了上述地雷商品，許多日本特色伴手禮也讓人皺眉：「金平糖」、「乾到不行的年輪蛋糕大推」、「放在飯糰或便當裡面的那個酸梅，超級鹹」、「只要是寫著『お菓子』就閉眼買，保證都難吃」、「小雞饅頭吧，難吃的點是很乾容易噎到，就看你多討厭主管了」。
八橋餅評價兩極！竟成「辦公室剩食王」
就連知名的「八橋餅」都淪落眾人嫌的窘境，有人狠批是「第一次放公司桌上沒被吃完的日本點心」，由於口感太硬、又是肉桂口味，成為不少人的惡夢，「這個我買給小姪子，他用來搭Lego的房頂」、「吃不懂，吃一片就丟了」。
硬燒八橋是京都的經典伴手禮，特色是甜味淡雅的日式肉桂粉滋味，因此有肉桂控力挺：「慢慢啃很香唉」，認為八橋餅搭配茶品當點心很好吃，餅乾硬度也能充當冰淇淋湯匙，而且保存期限相當長，適合各種送禮場合。
最恐怖冠軍出爐！整隻「炸小螃蟹」又臭又傷牙
其中最引人注目的就是完整的炸小螃蟹，是日本常見的零嘴下酒菜，將整隻小型螃蟹調味，再乾燥或油炸到酥脆，就像蝦餅、蝦酥可以連殼一起吃，也常被當作補充鈣質的零食。
原以為是海鮮控的最愛，評語卻是慘不忍睹：「吃起來像大便快吐了，超噁心的都是屎味」、「整塊吐了非常噁心」、「超難吃，像吃了放在港口一個禮拜的垃圾桶」。
還有人特別強調要挑無調味的炸小螃蟹，平均一包不到100元台幣，不只便宜、腥味還特別重，「這是我吃過最恐怖的東西，入口真的臭到嚇到」，更有苦主被螃蟹殼插進牙齦裡，因此發炎了一個星期。由於難吃又冒著牙齒咬缺角的風險，被不少人封為難吃第一名。
《NOWNEWS今日新聞》記者本身愛吃海鮮，到日本必買這類海鮮乾貨。「整隻小螃蟹」因外型特殊，初見時容易引發購買興趣。實際品嚐後口感偏硬，食用時需特別留意咀嚼力道，以免刮傷口腔。
雖帶有海鮮腥味仍在可接受範圍內，鮮味表現則未如預期突出。不至於難以下嚥，但再購意願偏低。此外，記者將產品分享給不嗜海鮮的友人試吃，對方僅吃了一隻就猛搖頭打槍。
我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾在Threads發問：「日本有沒有那種特別難吃還便宜的特產，買回去給我主管吃」。沒想到短短發問竟引發熱烈討論，不到一天就超過77萬次瀏覽，單則串文超過萬人按讚、千人留言熱議。
眾人紛紛貢獻自己的「血淚史」，不少人首推羊羹，因為「一口暈碳，兩口糖尿病」；還有超硬仙貝也上榜，「崩一顆牙就賺爛了」，就連招牌伴手禮東京芭娜娜也被點名難吃，還有高人指點「去唐吉訶德買特價即期的餅乾禮盒，外觀還可以，但包準便宜又難吃。」
除了上述地雷商品，許多日本特色伴手禮也讓人皺眉：「金平糖」、「乾到不行的年輪蛋糕大推」、「放在飯糰或便當裡面的那個酸梅，超級鹹」、「只要是寫著『お菓子』就閉眼買，保證都難吃」、「小雞饅頭吧，難吃的點是很乾容易噎到，就看你多討厭主管了」。
就連知名的「八橋餅」都淪落眾人嫌的窘境，有人狠批是「第一次放公司桌上沒被吃完的日本點心」，由於口感太硬、又是肉桂口味，成為不少人的惡夢，「這個我買給小姪子，他用來搭Lego的房頂」、「吃不懂，吃一片就丟了」。
硬燒八橋是京都的經典伴手禮，特色是甜味淡雅的日式肉桂粉滋味，因此有肉桂控力挺：「慢慢啃很香唉」，認為八橋餅搭配茶品當點心很好吃，餅乾硬度也能充當冰淇淋湯匙，而且保存期限相當長，適合各種送禮場合。
其中最引人注目的就是完整的炸小螃蟹，是日本常見的零嘴下酒菜，將整隻小型螃蟹調味，再乾燥或油炸到酥脆，就像蝦餅、蝦酥可以連殼一起吃，也常被當作補充鈣質的零食。
原以為是海鮮控的最愛，評語卻是慘不忍睹：「吃起來像大便快吐了，超噁心的都是屎味」、「整塊吐了非常噁心」、「超難吃，像吃了放在港口一個禮拜的垃圾桶」。
還有人特別強調要挑無調味的炸小螃蟹，平均一包不到100元台幣，不只便宜、腥味還特別重，「這是我吃過最恐怖的東西，入口真的臭到嚇到」，更有苦主被螃蟹殼插進牙齦裡，因此發炎了一個星期。由於難吃又冒著牙齒咬缺角的風險，被不少人封為難吃第一名。
雖帶有海鮮腥味仍在可接受範圍內，鮮味表現則未如預期突出。不至於難以下嚥，但再購意願偏低。此外，記者將產品分享給不嗜海鮮的友人試吃，對方僅吃了一隻就猛搖頭打槍。