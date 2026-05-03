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▲Feeling18董事長茆晉(日牂)贈送招牌巧克力年輪蛋糕給李多慧，感謝甜蜜現身為新店站台。（圖／記者金武鳳攝026.5.3)

▲Feeling18插旗童綜合月子中心今天開幕，李多慧與茆董品嚐她親自製做的咖啡。（圖／業者提供）

▲Feeling18插旗童綜合月子中心 ，李多慧擔任一日店長賣力介給產品。（圖／業者提供）

台灣精品巧克力代表品牌 Feeling18，搶進台中海線市場，在梧棲童綜合醫院月子中心開設全新門市，3日開幕邀請啦啦隊女神-李多慧擔任一日店長，為新店帶來人氣與滿滿甜蜜氛圍。Feeling18董事長茆晉(日牂)表示，新門市鎖定產後族群與家庭陪伴需求，讓甜點不只療癒人心，更成為迎接新生命的溫柔陪伴。茆董事長表示，此次選址不同於過往百貨或觀光據點，首度進入月子中心空間，主打「療癒型甜點」概念，打造一處結合甜點與情感的溫柔空間，更強調放鬆與安心，讓媽媽在修復身心的同時，也能享受甜點美味，讓這段辛苦卻珍貴時光變得柔軟甜蜜。新門市導入品牌經典品項，包括生巧克力、蝴蝶酥及各式甜點與飲品，並同步推出禮盒商品，搶攻探視送禮市場。業者指出，甜點不僅是日常消費，也逐漸轉為情感傳遞媒介，特別在迎接新生命等重要時刻，更具市場潛力。Feeling18品牌從南投埔里起家，長期以職人精神深耕甜點工藝，此次跨足醫療與照護場域，與月子中心結合，是品牌策略上的延伸，期望讓產品從「味覺享受」進一步成為生活陪伴的一部分。Feeling18梧棲店今天開幕，邀請啦啦隊女神李多慧加持，帶來活潑精彩表演外，更是賣力介紹產品、製做咖啡，引來大量粉絲湧入搶拍打卡。李多慧發揮陽光般熱情，與粉絲互動，為新店帶來人氣與滿滿甜蜜氛圍。隨著Feeling18插旗台中海線，象徵品牌版圖進一步擴大，也反映甜點產業從單一商品銷售，轉向結合生活體驗與情感價值的發展趨勢。在海線的風與新生的喜悅交織之下，這間甜點店，不只是門市，更是一段關於「陪伴與甜蜜」的開始。