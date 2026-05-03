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股神巴菲特（Warren Buffett）2日在波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東會上示警，他認為，目前金融市場已陷入前所未有的賭博狂熱，他將市場比喻為一座「附帶賭場的教堂」，並針對兩類型的交易市場提出特別警告。根據CNBC報導，在波克夏股東會午餐休息期間，巴菲特將市場比作一座附帶賭場的教堂，傳統價值如同教堂，短線投機操作則像是賭場，藉此區分傳統的價值投資與目前對的火熱程度，以及對日益增加的興趣。巴菲特提到，「人們可以在教堂和賭場之間來回移動，我仍然認為在教堂裡的人比在賭場裡的人多，但賭場現在已經變得非常有吸引力」；他認為，「如果你在買賣一日期權，那不是投資，也不是投機，那是賭博」，他認為人們賭博的慾望從未像如今一樣強烈。巴菲特也提到近期美軍士兵的內線下注案件，一名美國陸軍士官范戴克（Gannon Ken Van Dyke）利用與委內瑞拉一項軍事行動相關的機密資訊，在預測市場上賺取了40萬美元，美國司法部目前正在起訴此案。他認為，「如果沒有知道何時能進入委內瑞拉，從中賺到40萬多美元的機會，沒有人能解釋為什麼他們會去買一天的期權，這類事情的規模簡直令人難以置信」。隨著波克夏的現金儲備來到創紀錄歷史新高水準，巴菲特也坦言，就波克夏的資金佈署來說，確實不是理想的情況與環境。但巴菲特也強調，波克夏擁有正確的管理層，且可以選擇屬於自身的時機，雖然有時候看起來波克夏似乎什麼都沒做，但在其他時候其實相當活躍。