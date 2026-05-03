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桃機檢疫犬凶狠照紅到日本！台灣諧音梗發威

▲目前桃園機場一共有 26 隻現役檢疫犬，現場海報主角都是以牠們為主角。（圖／翻攝臉書路上觀察學院）

海報主角狗狗爆紅！小英雄真實值勤模樣曝光

▲Bosley平時的工作地點在桃園機場及貨運站，最擅長檢疫的目標是蘋果與香蕉。（圖／動植物防疫檢疫署桃園分署）

▲Bosley今年剛滿 4 歲。個性體力充沛，是個極度活潑又有些急躁的「小直男」。（圖／動植物防疫檢疫署桃園分署）

▲Pancho即將滿4歲，外表看似兇悍，私下卻是時而傲嬌、時而黏人的「小王子」。（圖／動植物防疫檢疫署桃園分署）

▲Pancho外表看似兇悍，但工作時相當專注，也相當溫和。（圖／動植物防疫檢疫署桃園分署）

守護台灣的小小英雄在日本爆紅！近期有日本旅客飛來台灣觀光，在桃園機場準備入境時，看到了檢疫犬的宣傳海報。只見海報上的兩隻米格魯秀出凶狠表情，用中英文雙語喊話：「I 吸 You」，提醒旅客務必申報動植物製品。這張海報讓他忍不住發到日網分享，結果迅速吸引超過 3.5 萬人按讚，而這兩隻狗狗真實值勤的「反差萌」模樣也隨之曝光！一名日本遊客近期在社群平台 X 上分享，他飛抵台灣桃園機場時，看到了超級吸引目光的宣傳海報。海報採中英文雙語設計，主角正是在機場工作的米格魯檢疫犬；但有別於平時可愛的模樣，兩隻狗狗卻露出「充滿殺氣」的神情，彷彿在用眼神逼問旅客們：行李裡是否有不該放的違禁品！這2張海報讓這位日本旅客忍不住讚嘆：「台灣檢疫犬的威壓感正逐漸增強！」並將畫面拍下放上社群後吸引超過 79 萬人次瀏覽、逾 3.5 萬人按下愛心，許多日本網友紛紛留言大讚：「這兩隻狗狗的表情真有趣」、「I SMELL YOU配上這表情，真的帥爆了」、「有種能聞出所有違禁品的威壓感」、「露出這表情感覺狗狗實力超強大」。此外，也有不少日本人看不懂中文海報上的「I 吸 You」是什麼意思，隨即引出熱心的台灣網友幫忙解答：「I 吸 You = 我聞到你 = 我看見你（I See You），這是台灣人最喜歡的諧音梗，吸＝See！」事實上，目前桃園機場一共有 26 隻現役檢疫犬，每天都為了台灣辛苦守護國門。而這一次在日本爆紅的海報主角都是米格魯，名字分別叫做 Bosley 以及 Pancho，防檢署也也分享過小小英雄的真實性格：2022 年 2 月 15 日出生，今年剛滿 4 歲。個性體力充沛，是個極度活潑又有些急躁的「小直男」。Bosley平時的工作地點在桃園機場及貨運站，最擅長檢疫的目標是蘋果與香蕉，日常值勤的模樣相當專注認真。2022 年 5 月 17 日出生，即將滿4歲。外表看似兇悍，私下卻是時而傲嬌、時而黏人的「小王子」。專長檢疫物包含蘋果、山竹與雞肉。雖然狗狗們工作時相當嚴肅，但面對旅客時，絕對不會像海報上那樣刻意露出凶狠表情。這 2 隻平時超認真、私下又充滿反差萌的小小英雄，正日復一日地用牠們靈敏的鼻子，默默守護著台灣的農業安全！