我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德成功突破中國封鎖，在昨（2）日飛抵非洲友邦史瓦帝尼，引發不少國際媒體關注，包括美聯社（AP）、路透社（Reuters）、法新社（AFP）、彭博（Bloomberg）等都相繼報導。而史國當地媒體報紙《史瓦帝尼時報》（Times of Eswatini）、《史瓦帝尼觀察報》（Eswatini Observer）皆以頭版形式大篇幅報導賴清德到訪，成爲矚目焦點。《史瓦帝尼時報》、《史瓦帝尼觀察報》是史國兩大主流報系，其中史瓦帝尼時報歷史最悠久，賴總統成功率團出訪，該報以「Taiwan president arrives in Eswatini」為題，在頭版頭大篇幅報導，並放上總統與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）握手照片，凸顯史國政府與民間對台灣元首到訪的高度重視。史瓦帝尼觀察報在史國已創辦超過40年，也以將近整篇頭版形式，以「TAIWAN PRESIDENT JETS IN」為題報導賴總統飛抵史瓦帝尼，展現對賴總統到訪的熱烈歡迎。除了傳統媒體，史瓦帝尼當地重要的網路媒體《史瓦帝尼正面新聞》（Eswatini Positive News）則以「NO COUNTRY HAS A RIGHT TO BLOCK TAIWAN FROM THE WORLD」世界上沒有任何國家有權阻止中華民國（台灣）為國際事務做出貢獻為題，進行大篇幅報導，表達對賴總統到訪史國的重視與支持。