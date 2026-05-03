台灣港務公司高雄港務分公司馬公管理處於今(3)日，在澎湖縣湖西鄉中西村附近海岸沙灘，進行淨灘活動，全力清理受海漂廢棄物侵擾的海岸線，重現澎湖蔚藍海岸原始風貌，共同守護海洋生態。
台灣港務公司總經理兼高雄港務分公司總經理王錦榮表示，落實ESG(環境、社會、治理)永續經營的核心使命，並響應行政院「向海致敬」政策，由高雄港務分公司馬公管理處，攜手澎湖縣湖西鄉公所、澎湖縣環保局、澎管處、台電、中油、救國團及在地組織共計15個單位約400餘人參與此次淨灘活動，全力清理受海漂廢棄物侵擾的海岸線，重現澎湖蔚藍海岸原始風貌。
高雄港務分公司馬公管理處處長鐘偉誠指出，此次淨灘活動，在澎湖縣湖西鄉中西村附近海岸沙灘，因該處地理位置面朝北方，長期受東北季風與海流影響，積累了大量生活垃圾，如寶特瓶、保麗龍，以及產業廢棄物，如廢棄繩索、塑膠籃等，此次淨灘清除垃圾量總計3288公斤，其中資源回收量1080公斤約佔33%。
鐘偉誠說，維持乾淨清透的海岸風貌，不只是生態維護，更是提升澎湖觀光形象的指標，此次高雄港務分公司馬公管理處進行淨灘活動，有員工及眷屬共同參與淨灘，透過地毯式的清理，一起用行動還給大地乾淨面貌，共同維護美麗的海岸沙灘，讓該區重現碧海藍天與綿延白沙，在環境修復下，帶動地方海岸觀光價值，創造觀光與環境的雙贏。
鐘偉誠並指出，台灣港務公司高雄港務分公司馬公管理處身為在地企業公民，守護海洋是落實ESG(環境、社會、治理)永續經營的核心使命，未來將持續與地方政府及社區合作，將永續觀念轉化為具體行動，凝聚眾人力量共同守護澎湖珍貴的海洋資源，實現經濟、社會與環境共榮的永續目標。
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鐘偉誠說，維持乾淨清透的海岸風貌，不只是生態維護，更是提升澎湖觀光形象的指標，此次高雄港務分公司馬公管理處進行淨灘活動，有員工及眷屬共同參與淨灘，透過地毯式的清理，一起用行動還給大地乾淨面貌，共同維護美麗的海岸沙灘，讓該區重現碧海藍天與綿延白沙，在環境修復下，帶動地方海岸觀光價值，創造觀光與環境的雙贏。
鐘偉誠並指出，台灣港務公司高雄港務分公司馬公管理處身為在地企業公民，守護海洋是落實ESG(環境、社會、治理)永續經營的核心使命，未來將持續與地方政府及社區合作，將永續觀念轉化為具體行動，凝聚眾人力量共同守護澎湖珍貴的海洋資源，實現經濟、社會與環境共榮的永續目標。