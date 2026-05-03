我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務公司高雄港務分公司馬公管理處舉辦澎湖縣湖西海岸淨灘活動。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司高雄港務分公司馬公管理處舉辦澎湖縣湖西海岸淨灘活動，期重現澎湖蔚藍海岸原始風貌，共同守護海洋生態。(圖／高雄港務分公司提供)

台灣港務公司高雄港務分公司馬公管理處於今(3)日，在澎湖縣湖西鄉中西村附近海岸沙灘，進行淨灘活動，全力清理受海漂廢棄物侵擾的海岸線，重現澎湖蔚藍海岸原始風貌，共同守護海洋生態。台灣港務公司總經理兼高雄港務分公司總經理王錦榮表示，落實ESG(環境、社會、治理)永續經營的核心使命，並響應行政院「向海致敬」政策，由高雄港務分公司馬公管理處，攜手澎湖縣湖西鄉公所、澎湖縣環保局、澎管處、台電、中油、救國團及在地組織共計15個單位約400餘人參與此次淨灘活動，全力清理受海漂廢棄物侵擾的海岸線，重現澎湖蔚藍海岸原始風貌。高雄港務分公司馬公管理處處長鐘偉誠指出，此次淨灘活動，在澎湖縣湖西鄉中西村附近海岸沙灘，因該處地理位置面朝北方，長期受東北季風與海流影響，積累了大量生活垃圾，如寶特瓶、保麗龍，以及產業廢棄物，如廢棄繩索、塑膠籃等，此次淨灘清除垃圾量總計3288公斤，其中資源回收量1080公斤約佔33%。鐘偉誠說，維持乾淨清透的海岸風貌，不只是生態維護，更是提升澎湖觀光形象的指標，此次高雄港務分公司馬公管理處進行淨灘活動，有員工及眷屬共同參與淨灘，透過地毯式的清理，一起用行動還給大地乾淨面貌，共同維護美麗的海岸沙灘，讓該區重現碧海藍天與綿延白沙，在環境修復下，帶動地方海岸觀光價值，創造觀光與環境的雙贏。鐘偉誠並指出，台灣港務公司高雄港務分公司馬公管理處身為在地企業公民，守護海洋是落實ESG(環境、社會、治理)永續經營的核心使命，未來將持續與地方政府及社區合作，將永續觀念轉化為具體行動，凝聚眾人力量共同守護澎湖珍貴的海洋資源，實現經濟、社會與環境共榮的永續目標。