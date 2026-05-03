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▲楊繡惠（左）原本在表現歌仔戲身段，結果一個箭步上前，竟然親吻了胡瓜（右）。（圖／民視提供）

民視綜藝節目《綜藝大集合》日前移師屏東潮州，來到素有「南台灣戲曲搖籃」之稱的玉勅尊王宮錄影。現場特別邀請到國際知名的「明華園戲劇團」帶來國家級的歌仔戲演出，精湛身段讓全場叫好連連。沒想到本應優雅的文化交流，卻在來賓楊繡惠現身後一秒走鐘，甚至上演強吻胡瓜的暴走戲碼，讓瓜哥當場傻眼，全場笑瘋。由於明華園總團就在錄影現場旁，胡瓜看著團員帥氣的身段一時心癢，忍不住想親自上陣試試歌仔戲的英姿。就在他準備「露兩手」時，楊繡惠突然衝出搶當女主角。面對胡瓜一臉嫌棄，楊繡惠立刻霸氣回嗆：「你有什麼好嫌棄我的？我楊紫瓊欸！」隨後兩人開始即興對戲，楊繡惠似乎入戲過深，竟在對戲高潮處突然失控，衝上前對著胡瓜的臉用力親了一口。強吻突襲讓縱橫演藝圈數十年的胡瓜瞬間石化，全場藝人與觀眾則陷入瘋狂，掌聲與尖叫聲幾乎掀翻廟埕天花板，氣氛嗨到最高點。鬧劇過後進入正式競賽，胡瓜特別設計了結合歌仔戲身段的「歌仔戲破氣球」。藝人隊派出楊繡惠與江振愷應戰，江振愷先展現大刀招式，隨即背起楊繡惠以「騎馬」之姿連破兩顆氣球，最後更使出公主抱與高舉特技完成終結。雖然動作滿分，但高強度的肢體挑戰讓楊繡惠下場後氣喘吁吁，狼狽直呼：「快吐了！」笑翻眾人。而胡瓜也不甘示弱，親自帶領宜芳挑戰。具備戲曲底子的宜芳一開場就直接將腿抬至頭頂，讓胡瓜見縫插針刺破第一顆氣球。緊接著宜芳更是「壓著胡瓜的頭」借力完成任務，互動極具喜感。最後關頭，全體藝人更是發揮團魂，合力搭起「人肉樓梯」將胡瓜高高舉起，讓他成功刺破高空氣球。這幕既詭異又爆笑的結尾姿勢，為屏東之行畫下完美句點。