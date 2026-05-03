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勞動節連假最後一天，交通部高公局今（3）日表示，下午國道壅塞路段包括國1北向新竹至湖口、國5北向宜蘭至坪林，其餘路段大致行車順暢；另今發生3起追撞事故，下午2時40分於國1北向324.2公里處發生7輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵。高公局表示，今日為勞動節連續假期收假日，下午國道壅塞路段包括國1北向新竹至湖口；國3北向高原至大溪；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段大致行車順暢。截至17時，國道交通量為68.9百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期範圍。高公局提到，13時6分於國1南向224.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內2車道，於13時50分排除，造成後方車流回堵4公里。接著13時9分於國1北向215.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於13時34分排除，造成後方車流回堵2公里。高公局說明，14時40分於國1北向324.2公里處發生7輛小客車追撞事故，占用內線車道，於15時26分排除，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流。高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統。同時氣象署預報顯示，今晚至明日鋒面通過及東北季風增強，各地均可能有降雨情形，雨中行車亦請開啟大燈，拉大行車安全距離，小心駕駛以確保行車安全。