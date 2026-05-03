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總統賴清德原定在4月22至26日前往非洲友邦史瓦帝尼訪問，不過因中共施壓史國周邊國家拒絕開放飛航許可，導致無法成行。總統賴清德昨日晚間在臉書宣布突破封鎖，抵達友邦史瓦帝尼展開訪問。國防部官方臉書粉絲團「國防部發言人」今（3）日發表了一段空軍短影音，內文提到「聽好，我這個人沒什麼耐心…」等「霸總語錄」，並秀出空軍戰機起降的戰備畫面，強調捍衛領空的決心。在賴清德突破外交封鎖出訪之際，各界關心中國是否會採取軍事手段威嚇。國防部今日上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，國軍偵獲7艘共艦，以及1架共機侵擾北部空域。國防部強調，國軍任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。「國防部發言人」臉書官方粉絲團、Youtube頻道於今日下午發表一段空軍短影音，以「聽好，我這個人沒什麼耐心…」「想來亂？直接送客！」等「霸總語錄」為內文，強調國軍捍衛領空的決心。