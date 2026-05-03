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▲馬妞（如圖）坦言，因為很多藝人都有副業，加上自己喜歡美食，於是找朋友合股開餐廳。（圖／翻攝自馬妞臉書）

資深女星馬妞（馬維欣）從主持人轉型成購物專家，曾斜槓開餐廳的她，近日在節目《11點熱吵店》透露資金週轉超乎自己想像，結果債務越來越多，更因此去借高利貸。馬妞表示從原本30萬債務滾成600萬，還遭黑衣人圍堵、鬧事，最後她不願被威脅，直接到法院告對方，她以自身慘痛經驗呼籲：「一旦借地下錢莊，就是不歸路。」馬妞坦言，因為很多藝人都有副業，加上自己喜歡美食，於是找朋友合股開餐廳，然而事前沒有經驗的她，忽略員工勞健保、房租開銷等，資金週轉超乎自己想像。馬妞表示朋友勸她見好就收，但她沒有聽取對方建議，認為「怎麼可以說餐廳收了，大家都知道馬妞的店在這邊。」最後馬妞的債務越來越多，更因此去借高利貸。馬妞當時天真地以為借30萬、利息3萬，還在能負擔的範圍，未料高利貸滾得比什麼都快，她提到債務總共300萬，結果「還600萬還不夠」。那時馬妞還在做電視購物，黑道直接找上門，堵在錄影棚外面、鬧事。她表示，自己面對高利貸的方式就是不能躲，因為討債集團都查得到個資，最後馬妞不願意被恐嚇，決定到法院按鈴提告，她回憶起當時連律師都請不起，只能自己寫訴狀書，最終判決確定不用還，馬妞學到慘痛教訓，沉重地呼籲：「一旦借地下錢莊，就是不歸路。」希望大家能有所警惕。