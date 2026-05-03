49歲王俐人近來褪去氣質女星形象，改走大尺度性感路線，甚至登上成人平台SWAG贏得許多人支持，然而卻有網友發現王俐人和老公林琮軒不僅長期沒有同框，他也沒有為老婆的賺錢的事發聲，因此兩人婚變傳言可以說是全網熱烈討論話題，為此王俐人先是生氣回應表示要開告，林琮軒稍早也更新動態，曬出工作照表示「我最討厭別人把刀架在我的脖子上。」被認為是在為離婚傳言做出回應。

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王俐人被爆離婚林琮軒！她氣炸喊告

林琮軒與王俐人於2021年結婚，兩人相差7歲，當時戀情修成正果曾獲不少祝福，不過隨著王俐人高調經營成人內容、推出付費訂閱服務，外界開始關注另一半林琮軒的反應，甚至有知情人士爆料，兩人早在去年底已低調簽字離婚，並簽下保密協議，希望對外維持兩人尚未分開的形象。

面對外界質疑，王俐人公開駁斥離婚傳聞，強調自己氣到準備提告，並解釋老公長期在中國大陸拍戲工作，兩人只是因工作因素分隔兩地，屬於「暫時分居」，夫妻感情並未生變。

▲王俐人為了賺錢經營起了成人內容。（圖／SWAG提供）
▲王俐人為了賺錢經營起了成人內容。（圖／SWAG提供）
然而就在風波延燒之際，林琮軒也更新社群動態，雖然照片內容是工作側拍，但文字卻寫下：「我最討厭別人把刀架在我的脖子上，杜絕暴力！！！」短短一句話立刻引發聯想，被解讀是在回應近期離婚傳聞。

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...