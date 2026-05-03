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4月份主動式台股ETF規模及發行張數出爐，根據CMoney資料統計，12檔上市滿月的主動式台股ETF規模全數呈現正成長，其中，主動第一金台股優（00994A）規模成長率高達178.6%奪冠，主動統一台股增長（00981A）則以新增規模高達1370.9億元奪冠。法人分析，4月份台股行情火熱，一路由3萬1700點搭快速列車直達4萬點關卡，去年與今年初發行的主動式台股ETF拉出長紅，獲得廣大投資人青睞，4月份3檔主動式台股ETF都見規模翻倍成長，包括00994A主動第一金台股優、00992A主動群益科技創新，及00981A主動統一台股增長，規模成長率逾100%。規模增減數據同時涵蓋淨值變動與發行單位變動，在台股狂飆下，4月份全數主動式台股ETF淨值皆見上揚，不過反應在發行張數變動上則是有增有減。Cmoney資料觀察，投資人在台股一路攻高過程中也快速進行投資部位調整，股價表現領先群的主動式台股ETF成為投資人追逐的焦點，發行單位快速成長，12檔發行滿月的主動式台股ETF，7檔發行張數成長，5檔發行張數減少，其中，00994A主動第一金台股優、00992A主動群益科技創新，及00981A主動統一台股增長同樣奪下發行成長率前三名。主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，這波台股攻高，受惠政府政策利多釋放，及美股科技業持續釋放強勁資本支出支撐，近期台股高檔震盪，電子權值股高檔盤整。不過，類股仍見健康輪動，台股居高謹慎、順勢操作、把握類股輪動投資機會，長線持續看好受惠AI剛性需求，資金布局焦點受惠股，如先進製程、伺服器、記憶體，及AI邊緣算的相關標的。