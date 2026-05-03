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隨著五月到來，美國股票市場的古老諺語「五月賣股走人」（Sell in May And Go Away）再度被提起，意即5月是賣股的時候，因每年5月左右美股通常開始轉弱，但事實上，近年若依照「5月賣股走人」的建議操作，反而吃了大虧，專家指出，這一說法事實上根本行不通。根據路透與CNBC報導，盲目遵循華爾街那句老話「五月賣股、離場觀望」（sell in May and go away）可能會付出代價，因為投資人正權衡，在進入一年中歷來較為動盪的時期之際，是否應該為一波強勁的市場反彈畫下句點。在四月份，標普500指數已經上演了一次戲劇性的反彈，在因全球石油供應中斷引發的拋售之後，僅用11個交易日就收復了約10%的跌幅。這種快速回升讓投資人開始思考，最糟的時刻是否已經過去，還是季節性的風暴仍將來臨？根據CFRA的數據，自1945年以來，標普500在5月至10月期間的長期表現僅約2%，遠低於11月至隔年4月期間接近7%的漲幅。因此有五月賣股的說法；然而，過去十年的數據卻不是如此，五月至十月表現更為強勁，漲幅達到約7%，其中包括去年的22.1%漲幅。卡森集團（Carson Group）首席分析師德里克（Ryan Detrick）表示：「你肯定不會想說『五月賣股、離場觀望』這種策略，過去十年，它幾乎完全沒有效果」；他指出，「如果投資人真的盲目在五月賣出、轉為持有現金，甚至轉向防禦型配置，那他們其實損失重大。」路透分析顯示，自2016年5月以來，若將1萬美元持續投資於標普500，資產將成長至約3.4萬美元，幾乎是採取「五月賣出、夏季持現」策略結果的兩倍。CNBC也提到，近年來，那些在五月拋售離場的投資人錯過了股市的大幅上漲。摩根大通交易部門指出，過去十年，標普500指數五月的平均漲幅為1.5%，六月的平均漲幅為1.9%。七月甚至平均可達3.4%。今年適逢美國期中選舉，對於美國股市以及投資人是否有影響？路透分析顯示，在過去10個期中選舉年中，有5次標普500在5月至10月期間下跌，平均跌幅約1.5%；下跌與上漲約佔各半，並無太大關聯。不過，仍有人持續關注五月賣股這一看法，CFRA Research 首席投資分析師斯提瓦（ Sam Stovall）堅持，期中選舉年仍是一個重要的考量因素，尤其是在尚未解決的美伊衝突仍籠罩前景，可能對全球經濟成長造成拖累。