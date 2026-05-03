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浮洲橋拆除機車分隔島！5/6開始施工、兩階段交管整理

▲新北市交通局綜整各方意見，並審慎評估需求及安全，決定拆除浮洲橋機慢車道實體分隔島。（圖／新北市工務局）

▲新北浮洲橋機車分隔島拆除作業第一階段5月6日至11日期間將封閉機車道，並引導機車改走快車道通行。（圖／新北市工務局）

▲5月12日（日）至5月22日（五），進行道路銑鋪與標線繪製，期間全線封閉浮洲橋樹林端往板橋上橋匝道，請用路人改由城林橋通行。 （圖／新北市工務局）

搭公車的通勤族會受影響嗎？養工處說話了

新北市長期往返板橋與樹林的機車族注意了！為改善浮洲橋機車行駛空間狹窄的問題並提升整體交通安全，新北市政府工務局將拆除「機慢車道實體分隔島」，養工處將於 5 月 6 日至 5 月 22 日 期間進行拆除與重新鋪設工程。為降低對日常交通的衝擊，工程將全面採「夜間施工」，並分兩階段實施交通管制，細項也完整公布了！工務局長馮兆麟表示，浮洲橋為連接板橋與樹林的重要交通要道，車流量龐大繁重。為優化機車行駛空間並提升整體交通安全，新北市交通局綜整各方意見，並審慎評估需求及安全，決定拆除機慢車道實體分隔島，由養工處負責施作。透過重新配置車道空間，可有效降低機車行駛受限情形，提升行經橋梁時的安全性，並改善車流順暢度。拆除作業共分為兩階段進行，施工範圍為浮洲橋樹林端往板橋方向上橋匝道機車分隔島，施工時間為每日夜間10時至隔日清晨6時。針對大眾運輸族群的擔憂，養工處也表示，為兼顧公車族的權益，第二階段的道路銑鋪與封路作業，都會等到「每日末班公車通過後」才開始執行。因此，行經該路段的公車班次（如「沙崙里站」等）均會維持正常營運，不會受到施工影響，搭車民眾可放心候車。