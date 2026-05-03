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▲冰球樂團（如圖）演出滿檔，接下來將移師香港舉辦專場、和到大阪音樂節繼續演出。（圖／何樂音樂提供）

icyball 冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，成軍邁入13年終於站上台北流行音樂中心開唱，2天共吸引約1萬名歌迷朝聖。回憶起當初出道後的首次專場，團員們提到當初台下觀眾不到10個人，如今人氣飆漲千倍，足見冰球樂團的努力。主唱王感性表示，「這幾年聽見我們的人變多，聲音也變多了，這些聲音有我們喜歡的、也有不喜歡的，還是會被影響」， 吐露一路走來的心路歷程。冰球樂團提到，2017發行第一張專輯《Share Your Love》，之後就休息一陣子，因為想傳達的跟大家想聽的不一樣，原以為團員會各奔東西，沒想到4年後又聚集在一起，並與唱片公司簽約，發行專輯《我好斯文》，帶著他們看到更多風景、體會到演出要妝髮、跑宣傳，讓主唱王笑說：「覺得自己好斯文，在做小時候夢寐以求的事。」冰球樂團剛出道時台下觀眾不到10個人，經過這幾年的累積，終於成為可以站上北流的樂團，主唱王有感而發說：「這幾年聽見我們的人變多，出現的聲音也變多了，這些聲音有我們喜歡的，也有不喜歡的，還是會被影響。」他們坦言這一路走來想堅持做對的事，雖不知道是不是真的做對了？聽到台下歌迷大喊「對」讓團員忍不住笑虧：「你們在Threads上講的可能不一樣。」幽默回應讓全場笑翻。昨演唱會首日演出成功征服樂迷，表演完第一場，4人心情竟默契一致都是：「我很平靜！」盡情享受舞台上氛圍與情緒流動，只想好好睡一覺。今晚挾著好口碑續唱第二晚，從各式大小舞台、音樂祭終於站上這指標性場館，特別把一樓特區打造成搖滾區站位設計，讓所有聽團仔們全部滿滿聚集，用最近距離的方式聆聽冰球最Live的本格音樂魅力，他們也用屬於直男的真性情，毫無保留地演出、賣力飆唱了26首好歌。▲冰球樂團（如圖）昨演唱會首日演出成功征服樂迷，表演完第一場，4人心情竟默契一致都是：「我很平靜！」（圖／何樂音樂提供）冰球樂團接連獻唱〈醉後喜歡我〉、〈說愛我吧〉、〈不在乎〉、〈讓我餘生只為你唱情歌〉，經典夯歌令全場超級陶醉，記者現場直擊台下歌迷隨著音樂搖擺，不時還跟著一起唱。在滿場安可催促聲中，4人再度登場，他們首先感謝粉絲們這一路以來的支持，也相約下次演出相見，最後以夯曲〈能不能和我留在台北（陪我幾天）〉畫下完美的北流初登場，演出滿檔的他們，接下來將移師香港舉辦專場、和到大阪音樂節繼續演出。