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泰國曼谷監獄爆出嚴重醜聞，泰國監獄矯正單位獄政廳在先前的突擊檢查中發現，曼谷中央監獄竟對包含中國籍人士及有影響力人物在內等囚犯予以非法優待，甚至將部分房間改為VIP套房，還送女模入內性服務，讓中國犯人極樂享受。根據泰國媒體Khaosod報導，此案源於2025年11月16日泰國獄政廳特別行動小組的一次突擊檢查，當時發現一間隱藏房間被改建為VIP套房，用於為與跨國犯罪有關的特定被拘留者提供特殊服務。調查人員發現，在突擊行動期間，官員在行政大樓內遇到一名前監獄主管及其助手，而一名中國掮客與一名中國女子則在VIP房間外。房內則發現有中國籍囚犯與一名女子同在一處。在當天稍早，儘管為禁止探視的假日，部分泰國與中國囚犯的家屬仍曾進入房間探視。此外，調查人員發現，長相宛如模特的中國女子，不僅與兩名中國囚犯一同待在限制進入的地下密室，現場還留有用過的保險套與衛生紙、電器、移動式冷氣與大量打火機。這些中國女子則透過秘密路線繞過監獄大門直接進入VIP室內進行性交易，且費用不低。泰國囚犯還向調查小組抱怨遭監獄矯正人員差別對待，直指中國囚犯能獲得更多物資，且還要求泰國囚犯為他們進行勞務工作。調查小組認定，前監獄主管及至少一名監獄矯正人員可能濫用職務之便與掮客串謀，相關結果已呈報司法部，泰國司法部下令展開嚴重的紀律調查。國家防治腐敗委員會（NACC）也正在審查可能的不當行為與貪腐問題。根據矯正官員的說法，監獄給予類似家庭探視與性服務在內的特殊優待，未遵守法律程序。監獄長僅以口頭就私自將囚犯從牢房中帶出，且未留下任何書面紀錄，並使下屬不敢反對或記錄相關情況。在2025年11月25日的會議上，泰國國家人權委員會（NHRC）依據其組織法第34條決議展開調查。該委員會援引憲法對平等與不歧視的保障，以及聯合國關於囚犯待遇的標準，認定監獄官員違反了人權原則。泰國國家人權委員會委員瓦山（Wasan Phaileeklee）表示，調查小組將調查結果移交國家防治腐敗委員會（NACC）進一步調查，同時敦促泰國司法部加快紀律調查並加強監督。