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將藥物依交通風險分為以下4級：

綠燈（0級）： 對駕駛無影響。

對駕駛無影響。 黃燈（1級）： 需留意，可能影響部分功能。

需留意，可能影響部分功能。 橘燈（2級）： 風險較高，應非常小心。

風險較高，應非常小心。 紅燈（3級）： 高度危險，避免駕駛。

常見影響騎乘安全的藥物包括：

黃燈藥物：如降血壓藥，可能引起頭暈、視力模糊、止痛藥可能造成疲倦、低劑量可待因可能引發情緒變化、止咳感冒藥易導致嗜睡、注意力不集中。 橘燈藥物：如抗憂鬱劑可能出現嗜睡、意識混亂、麻醉止痛藥影響感覺與動作、解痙藥影響視覺與行為、部分降血糖藥可能造成低血糖與虛弱。 紅燈藥物：如抗精神病藥、安眠藥與Z類藥物、抗焦慮藥、散瞳劑及肌肉鬆弛劑等，可能導致嚴重嗜睡、視力模糊或反應遲鈍，服用期間應避免騎乘或駕駛。

許多人認為騎腳踏車是最安全的交通方式，不需駕照，隨時就能出門。但藥物引發的交通危害往往被忽略，尤其在台灣，腳踏車事故佔比逐年上升。許多人服用日常藥物，如感冒藥等，卻不曉得會嚴重影響反應速度和判斷力，藥師提醒，有3類藥物要特別留意。根據交通部統計，2022至2024年全國腳踏車事故件數由1萬3285件增至1萬5589件，成長約17.3%；另有資料顯示，2022年腳踏車相關死亡達247人，受傷2萬1131人。許多騎士服用日常藥物如止咳感冒藥或安眠藥，卻不知這些會嚴重影響反應速度和判斷力。台北市立聯合醫院仁愛院區藥劑科藥師李科鋒提醒，騎腳踏車看似低速，但時速20至30公里下，藥效仍可能導致失衡、無法閃避或誤判距離。李科鋒表示，腳踏車騎士特別容易受藥物危害，因為雙手雙腳需高度協調，藥效一來即放大風險。以長效安眠藥為例，常見隔日殘留藥效，騎士騎車時仍頭暈目眩，造成「藥駕」狀態，危害加劇。再如降血糖藥，瑪爾胰錠(Glimepiride)偶發低血糖，騎士途中突然無力，易撞欄杆，有案例顯示騎腳踏車血糖過低導致自摔。李科鋒建議，領藥時可詢問藥師，確認顏色燈號，選擇正確用藥。