歌手鼓鼓（呂思緯）的媽媽罹患阿茲海默症（失智症）超過5年，母親節將至，鼓鼓今（3）日在臉書公開帶母親去買繡球花的20秒影片，透露才60幾歲的媽媽快失去表達能力，行為舉止像小孩，不過他轉念想「可以讓媽媽重回像小朋友一樣被照顧，（自己）不用怕犯錯被罵的感覺也是一種福吧」，令不少網友動容。
鼓鼓耐心帶媽媽買花 呼籲不用怕面對阿茲海默症
曝光的短片，鼓鼓帶著母親到某花市買花，他指著俗稱「小蜜蜂」的蜜蜂菊問媽媽「這是什麼花」，對方回說「繡球花」，鼓鼓語氣溫柔地糾正母親，接著便帶媽媽去看一旁的繡球花，並跟媽媽說「選一個妳喜歡的」，只見鼓鼓媽媽指著一盆繡球花，鼓鼓則說「好，我幫妳拿」。
鼓鼓寫下文字：「阿茲海默，不用怕，我們可以面對，母親節快到了，不要忘了媽媽把你生下來讓你體驗世界上所有的一切就是一種美。無論小時候相處得如何？有沒有家庭的關愛都要記得這份恩情。凡事千萬不要比較，自己的故事線自己好好寫，寫得漂亮寫得精彩，一起加油。」
貼文發布後，粉絲紛紛留言：「鼓鼓很有耐心的陪伴媽媽」、「很棒的典範，粉絲們以你為榮，孝順要及時」、「謝謝你體貼提醒我們」、「祝鼓鼓媽媽身體健康平安！」
媽媽57歲確診失智症 鼓鼓堅信母親不會忘了愛他
鼓鼓的母親在57歲那一年確診罹患年輕型阿茲海默症，大約在2018年、2019年前後，鼓鼓發現媽媽的記憶力急速退化且陷入混亂，行為表現相當奇怪，如上車開錯門，甚至曾經出現走失的情況，鼓鼓形容，媽媽生病後如同每週、每月都在改變，每天都在「換人格」，雖然做出的行為不可理喻，但身為家人也無法責怪。
母親確診後，鼓鼓一開始很不能習慣、缺乏耐心，長達一年沒看到媽媽笑，內心感到非常痛苦，後來逐漸學會接受，坦言「除了家人外，沒有人可以理解失智症」。鼓鼓透過分享這段經歷，希望能讓更多人關注失智症，即使媽媽因失智症變得不一樣，他也堅信媽媽「不會忘了愛他」。
資料來源：鼓鼓 呂思緯臉書
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曝光的短片，鼓鼓帶著母親到某花市買花，他指著俗稱「小蜜蜂」的蜜蜂菊問媽媽「這是什麼花」，對方回說「繡球花」，鼓鼓語氣溫柔地糾正母親，接著便帶媽媽去看一旁的繡球花，並跟媽媽說「選一個妳喜歡的」，只見鼓鼓媽媽指著一盆繡球花，鼓鼓則說「好，我幫妳拿」。
鼓鼓寫下文字：「阿茲海默，不用怕，我們可以面對，母親節快到了，不要忘了媽媽把你生下來讓你體驗世界上所有的一切就是一種美。無論小時候相處得如何？有沒有家庭的關愛都要記得這份恩情。凡事千萬不要比較，自己的故事線自己好好寫，寫得漂亮寫得精彩，一起加油。」
貼文發布後，粉絲紛紛留言：「鼓鼓很有耐心的陪伴媽媽」、「很棒的典範，粉絲們以你為榮，孝順要及時」、「謝謝你體貼提醒我們」、「祝鼓鼓媽媽身體健康平安！」
鼓鼓的母親在57歲那一年確診罹患年輕型阿茲海默症，大約在2018年、2019年前後，鼓鼓發現媽媽的記憶力急速退化且陷入混亂，行為表現相當奇怪，如上車開錯門，甚至曾經出現走失的情況，鼓鼓形容，媽媽生病後如同每週、每月都在改變，每天都在「換人格」，雖然做出的行為不可理喻，但身為家人也無法責怪。
母親確診後，鼓鼓一開始很不能習慣、缺乏耐心，長達一年沒看到媽媽笑，內心感到非常痛苦，後來逐漸學會接受，坦言「除了家人外，沒有人可以理解失智症」。鼓鼓透過分享這段經歷，希望能讓更多人關注失智症，即使媽媽因失智症變得不一樣，他也堅信媽媽「不會忘了愛他」。