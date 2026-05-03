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▲GD參加澳門拼盤演唱會時台下變鬥毆現場。（圖／翻攝自微博）

韓國天王G-Dragon（GD、權志龍）昨（2）日在澳門出席大型戶外拼盤演唱會《K-SPARK》，吸引近3萬名樂迷朝聖，原本應是超熱鬧的音樂盛典，沒想到現場卻亂象四起，許多粉絲扛著凳子衝到前排坐著，導致花錢購買前排的粉絲超不滿，不僅如此，還有粉絲在吵架互毆，不顧台上藝人熱唱，她們在台下熱情扯頭髮，相關畫面在網路瘋傳後，引發熱烈討論。GD拼盤演唱會中最受爭議的畫面之一，就是許多觀眾無視座位安排，扛起摺疊椅往舞台前方移動，數百人搬凳前進的場面，完全就是動物大遷徙，使得現場一度陷入混亂，部分粉絲更是為了爭取最佳視角，直接站上椅子形成人牆，讓後方觀眾完全看不到舞台，不少人當場氣炸。更誇張的是，在GD演唱新歌〈POWER〉期間，台下變成了械鬥現場，多名粉絲疑似因視線被前方擋住，先是互相叫囂，後來開始推擠、扯頭髮、拳打腳踢，還有人拿手機猛砸對方，尖叫聲四起讓旁人全看傻。除了打架風波，演唱會結束後現場滿地垃圾，紙杯餐盒、塑膠袋全散落一地，完全就是人造「垃圾山」，相當誇張的是，部分觀眾亂丟垃圾被糾正時，不僅不覺得自己的行為丟臉，還直接回嗆「交錢不就行了」，許多缺乏公德心的爭議行為，讓這一場珍貴的拼盤演唱會蒙上了一層陰影。值得注意的是，GD下一站《K-SPARK》拼盤演出預計將於5月30日前往高雄國家體育場舉辦，澳門場亂象曝光後，讓不少台灣粉絲擔心秩序與安全問題，紛紛希望主辦單位能提前做好動線規劃，避免類似失控場面再度上演。