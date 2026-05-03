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▲總統賴清德前往王家科技園區聽取史瓦帝尼「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」簡報。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德前往王家科技園區聽取史瓦帝尼「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」簡報。（圖／總統府提供）

總統賴清德出訪史瓦帝尼，今（3）日前往王家科技園區(Royal Science and Technology Park)聽取「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」簡報。這是兩國建交以來規模最大、最具戰略意義的計畫。賴清德表示，這象徵兩國攜手邁向更加燦爛繁榮的未來，是臺史合作邁向下一個階段的重要里程碑。面對國際情勢的快速變化，全球供應鏈的重組、氣候變遷的挑戰、人工智慧的浪潮，賴總統指出，「戰略儲油槽」代表的是因應風險與危機的能源安全與國家韌性；「台灣產業創新園區」代表的是面向未來的產業布局與發展希望。賴清德強調，史瓦帝尼是臺灣在非洲的堅定盟友，也是臺商前進非洲的重要門戶，期盼與史瓦帝尼持續深化經貿合作，藉由「台灣產業創新園區」吸引更多臺灣企業來史瓦帝尼投資和培育人才，帶動就業，也促進更多在地企業融入全球供應鏈，提升史瓦帝尼的國家經濟韌性。未來，臺灣和史瓦帝尼將在製造業、農業加工、數位轉型以及人才培育等領域持續加強合作，促進產業升級與經濟多元發展。不僅如此，臺灣更希望與史瓦帝尼攜手開拓非洲市場，共同創造更大的經濟價值。賴清德表示，臺灣需要世界，世界也需要臺灣，希望與史瓦帝尼攜手走進世界，臺灣也將持續以「價值、韌性與科技」三大優勢，與史瓦帝尼以及理念相近夥伴深化交流合作，打造更安全、值得信賴的供應鏈體系與夥伴關係，讓真正深厚的友誼落實在一項又一項的合作成果之中。而未來在臺灣和史瓦帝尼共同努力之下，將讓能源安全更穩固、產業更發展，盼攜手前行，讓兩國的繁榮前景在世界發光。