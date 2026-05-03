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▲米砂對於自己早已脫離網紅圈，仍接到補稅電話一事感到無奈。（圖／IG@misa_7260）

曾以「老濕姬」形象走紅網路的米砂，過去因大談成人話題、擔任AV導演打開知名度，YouTube頻道更曾累積97萬訂閱，人氣相當驚人，不過她在結婚後淡出螢光幕，轉職成一般上班族，沒想到近日卻突然接到國稅局來電，被要求補繳「網紅稅」，讓她當場傻眼直呼：「我是碰到詐騙集團嗎？」米砂日前在Threads透露自己接到來自國稅局的電話，要求補繳110年（2021年）的網紅稅，對方稱與近年明確化的「網紅稅」有關，由於她早已離開網紅圈多年，並且自認過去收入都有依法申報個人所得稅、工作室營業稅，因此對此相當不解，忍不住發文詢問網友：「為什麼現在發布的法規為什麼是要追過去的，正常不是從頒布後開始嗎？」消息曝光後，也釣出同行留言表示曾收到類似通知，有人甚至已補繳6、7萬元，引發網熱議，網友分析，這並非新設稅目，而是國稅局針對網紅產業收入來源逐步明確化後，回頭檢視五年內是否有漏報或申報方式不符規定，因此米砂收到2021年的補稅通知是正常的。米砂近年生活重心已大不同，她在2022年結婚後，坦言放棄過去月入6位數的網紅收入，選擇回歸朝九晚五職場生活，至今約3至4年，加上原有YouTube頻道在2023年無預警遭刪除，也讓她順勢淡出網路圈，如今再因稅務問題登上新聞版面，讓不少粉絲感嘆：「退圈了還是逃不過網紅身分。」目前米砂表示，正在等國稅局發函正式公文後，再進一步了解與處理，對於自己該繳的錢都會乖乖補齊。