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總統賴清德出訪史瓦帝尼，今（3）日晚間特別發布影片，介紹來自農技團的紅心芭樂，並強調這芭樂代表的台灣跟史瓦帝尼兩國邦誼之深厚，還有兩國人民感情之好，彼此間的合作也都非常密切。史瓦帝尼的紅心芭樂是由台灣的農技團到當地協助農民種植出來的產品，賴清德表示，這芭樂不僅品質好，味道也非常的甜美。而台灣農技團不只指導史國農民種芭樂，還有種植火龍果、草莓等，這些都是列在新興果樹產銷輔導計畫裡的重要標地。台史雙邊長期在農業推展上有著深厚的合作關係，陸續推動「台灣非洲蔬菜倡議」、「新興果樹產銷輔導計畫」等。前者提升包括史瓦帝尼在內的非洲各國的蔬菜生產能力，改善糧食多樣性，促進當地民眾健康飲食習慣與蔬菜消費文化。台灣也協助史國培育具專業能力的種子教師，協助強化當地農業技術量能。今年三月，台灣農技團協助農民將芭樂打入史瓦帝尼大型連鎖超市SUPERSPAR，正式進駐 Mbabane 與 Ezulwini 兩家門市。幫助當地農民提升栽培與管理能回力，同時逐步建立與大型零售通路合作的經驗，為當地農民開拓更多市場機會。