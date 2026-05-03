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日本免治馬桶大廠TOTO5月1日公布財報成績驚人，在半導體陶瓷部門業務領軍之下，財報創歷史新高，帶動單日大漲逾18%，然而，TOTO成為AI產業的半導體飆股，卻讓美國量化投資巨頭AQR 共同創辦人阿斯尼斯（Clifford Asness）與美國國防新創獨角獸企業Anduril創辦人拉奇 (Palmer Luckey)在社群筆戰。TOTO1日公布公司財報，截至2026年3月底的會計年度，TOTO合併營收為7,374億日圓，高於前一年的7,245億日圓，而營業利潤達到538億日圓，雙雙創下歷史新高。其中，半導體部門貢獻過半，光是先進陶瓷部門的營收就年增34%至674億日圓，營業利益升至289億日圓。美國科技媒體wccftech報導提到，TOTO公司正利用其陶瓷技術專長製造靜電吸盤，這是晶片製造中常用的零件。這些吸盤本質上是用於固定矽晶圓的板狀裝置，不僅能牢固地固定晶圓，還可用於運輸晶圓，並在等離子體製程中保持晶圓冷卻。TOTO 的高純度陶瓷靜電吸盤就用於 NAND 快閃記憶體製造，而先進 NAND 儲存設備固態硬碟 (SSD)都正在大量支援AI應用。TOTO在半導體關鍵零件領域成果豐碩，成功踏入AI領域，光是今年以來股價就已上漲46％，上周五股價更是單日飆漲18%。未料，TOTO這家馬桶製造商在半導體攻城掠地，意外在社群掀起戰火，美國量化投資巨頭、AQR資產管理共同創辦人阿斯尼斯（Clifford Asness）在社群平台對於TOTO因在半導體領域成長而暴漲18%不以為然地表示，「這跟網際網路泡沫時期一樣蠢，不確定是改名成 .com 還是 AI 賦能的智能馬桶更蠢。」配圖還貼了一篇.com泡沫時期的學術論文來諷刺，他認為投資人已厭倦這些過去曾發生過的事情。然而，這一說法讓Anduril創辦人拉奇 (Palmer Luckey)跳出來回應開嗆「愚蠢的推文。 Toto 多年來一直製造半導體製造用的先進陶瓷，他們從這方面賺的錢比馬桶還多，在快速成長的產業中擁有強大的技術護城河。」更讓人覺得有趣的是，阿斯尼斯隨即留言回應，「或許吧，縱使有道理，但你如果要罵我蠢貨就請用你的真名，不然就閉嘴，你這個懦夫」；這一句話讓拉奇忍不住再回「這篇推文更愚蠢」。兩人的討論在社群平台X上掀起熱議，阿斯尼斯後來終於發現留言的人並非等閒之輩，再度發文並致歉，「天啊，這事態升級得真快。首先，我發了一條關於一家我平常並不關注的公司的愚蠢推文，因為我大多不關注個別公司，只是想講個蠢到爆的笑話，還貼上我最愛的網路泡沫時期論文，但我錯了。」他也標註了拉奇，「是他告訴我這是條愚蠢的推文。他說得對，但我沒能欣賞他的措辭，我也沒認出他來，我絕對該認出來的。又是我錯了」，但他也強調，自己對匿名酸民的容忍度極低，這次完全基於過去的經歷而反射性開火。