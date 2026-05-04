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美國總統川普與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）之間的嫌隙，在兩人因伊朗戰爭問題公開起爭執之後徹底爆發，美國國防部計劃將自德國裁減約5000名駐軍，引發關注。多家德媒分析撤出部分軍力對德國軍事力量與經濟層面帶來的影響，不過，部分德媒以及歐洲智庫專家認為，比起駐軍減少，川普不打算佈署原計畫的中長程飛彈火力才是更為嚴重的事情。根據德國之聲報導，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，「我們預計此次撤軍將在未來六至十二個月內完成」，這並非川普首次威脅要減少駐德美軍人數。但駐德美軍設施對美國具有重要的戰略意義，同時也是德國部分地區經濟的重要組成部分。報導提到，目前駐德美軍人數在35000至39000人之間，另有約13,000名空軍人員。他們分佈在20個主要基地，主要位於德國南部和西南部。包括一些小型設施在內，美國在德國的軍事設施總數約為40個。面對美方的撤軍行動，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）發表聲明稱在預料之中，強調歐洲國家必須持續承擔更多自身安全責任。美軍之所以在德國有如此多的軍事設施源自於二戰結束後的歷史脈絡，當時西德被劃分為英法美三個佔領區，美國控制德國南部和西南部，這也是美軍時至今日仍集中在此的原因，當時在冷戰為了威嚇蘇聯而大規模駐軍，在蘇聯解體後仍具戰略價值，儘管駐德美軍人數不斷下降，仍有著制約俄羅斯威脅的功能。不過，德媒每日鏡報(Der Tagesspiegel)引述專家說法指出，從純粹的軍事角度來看，撤出5千名士兵仍在可控制範圍內，並點出其他方面的風險。德國風險分析與國際安全研究所主任、前德國國防部高層官員朗吉（Nico Lange）表示，歐洲目前面臨威脅情勢嚴峻的情況之下，這項嚇阻能力若未被填補，確實會是個問題，這將削弱對於俄羅斯的嚇阻能力，且歐洲其他國家也無法填補這個戰力缺口。由於川普也在考慮取消在德國部署戰術飛彈部隊，這項部署協議是在前任拜登政府任內與德國擬定，路透也點出，川普不打算執行，將使計畫進駐德國的美國陸軍飛彈部隊，以及部署「堤豐」飛彈發射系統等計畫受衝擊，而飛彈部隊部署的影響遠比撤軍5千人來得大。歐洲防務智庫EDINA主任莫林（Christian Moelling）在X上表示，美國在北約內部對遠程火力擁有事實上的壟斷地位，這就是為什麼這在作戰層面上比兵力數量減少更為嚴重的原因。