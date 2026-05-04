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▲李昀銳把沙溢的髮片黏起來，笑料十足。（圖／翻攝自YouTube＠浙江衛視）

中國綜藝節目《奔跑吧》第14季上線，第二集遊戲環節中，眾人演短劇玩穿越，其中「心照不宣」單元分成兩組，挑戰者必須透過隊友給的「對錯」提示完成指定動作，李昀銳抽到的題目是「撕下沙溢的名牌並親一口」，李昀銳把沙溢的名牌撕掉後，將名牌貼在沙溢頭上，隊友喊出「錯」時，他將名牌拿起來，沒想到沙溢的髮片竟然順勢被粘起，頭頂瞬間禿一塊，讓所有人笑瘋。李昀銳在《奔跑吧》中玩遊戲總是拚盡全力，最新一集中，他在「心照不宣」環節抽到題目「撕下沙溢的名牌並親一口」，當他靠近沙溢，隊友喊出「對」，接著他開始對沙溢又摟又抱，但隊友卻一直喊「錯、錯」，李昀銳把手放在沙溢的名牌上，隊友馬上喊出「對」，李昀銳機靈地私下沙溢的名牌，但他不知道該對名牌做什麼，順勢將名牌放在沙溢頭上，結果隊友又說錯，他馬上把名牌拿起來，結果沙溢的髮片也被粘起，頭頂瞬間凹下去一塊，把所有人笑倒在地。李昀銳緊張地跟沙溢道歉，沙溢雖有些難為情，但還是自嘲化解尷尬氣氛，「上面露沒露！沒事，我頭髮少觀眾知道。」李晨甚至還笑到在地上打滾。事實上，《奔跑吧》過去也出現過許多次藝人出糗的橋段，之前陳哲遠為戲剃平頭，上節目時只好戴假髮，結果遇到要下水的遊戲，一桶水就把他的假髮給潑掉，瞬間打回原形，影片也在網路上瘋傳，還有人說他「來一次笑一年」。鄭愷、李晨則都曾在遊戲過程中用力過猛不小心放屁，張真源哭戲挑戰卻先噴鼻嚏，男神形象全無。