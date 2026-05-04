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▲《穿著Prada的惡魔2》中的「時尚精品大秀」讓影迷看得津津樂道。（圖／二十世紀影業）

▲《穿著PRADA的惡魔2》在20年後碰上時尚產業營業額衰退、快時尚侵入等問題。（圖／二十世紀影業提供）

▲《穿著PRADA的惡魔2》在上片前引起歧視亞裔的爭議，華裔女星沈雨田（左）扮演的助理角色招來網友抨擊。（圖／摘自 20th Century Studios YT）

2006年的《穿著Prada的惡魔》的成功建立在幾個元素。第一：披著喜劇外衣的職場寓言，梅莉史翠普飾演的長官米蘭達，由於原作改編的同名暢銷小說，就是以VOGUE全球知名總編安娜溫圖（Anna Wintour）尖酸冷酷的挖苦人設，當成為情感控制原型，觀眾基本上跟著安海瑟薇飾演的小安（Andrea "Andy" Sachs）當起了時尚實習助理，瞥見整個時尚圈為何能對全球文化消費帶來預知脈動。米蘭達一句關於「藍色毛衣」的經典分析，讓觀眾理解：你以為自己在做自由選擇，其實早被產業鏈決定。第二：故事中米蘭達的強悍主管風格，能把長官有多難伺候這種魔王修煉，變成主角的另類成長之旅。20年前還沒那麼時興情緒控制這樣的詞彙，米蘭達把心理控制變成一道又一道的利刃，下屬根本都是時尚場的犧牲品。同時，片中所有角色對話經常話中有話，刻薄辛辣也可以看成毒舌幽默，這些對話快狠準，觀眾一方面迷戀時尚戰場各種獵奇後台，另一方面也喜歡女主角從中蛻變後，又還是能找回初衷的理想人格。第三：則是多數觀眾都很中意的主旋律：時尚精品大走秀，每個角色的穿搭配件成為影迷津津樂道的購買指南。然而，20年過去了，續集如果只是延續前面幾個元素，那麼對於當下時尚精品所面臨的經營困窘避之不提的話，那也未免太不現時了。《穿著Prada的惡魔2》無法迴避的殘酷問題就是：二十年後，時尚還有沒有能力定義世界？媒體人還能不能憑理想生存？面對當下時尚產業營業額衰退（最大結構性原因來自於中國購買力急速降溫），權力結構、階級審美與文化話語權也被快時尚產業、電商所侵蝕，時尚媒體也沒有辦法迴避傳統媒體的時代逆風困局，過往被譽為廣告指標月份的九月號，如今也被同業中人戲稱雜誌薄到可以剃牙。過去時尚媒體是金字塔頂端，明星需要封面，品牌需要評論，讀者仰望專家。然而到了續集，這套秩序幾乎全面瓦解。女主角小安當年從被米蘭達看不上眼，到願意用她以及重用，最後小安不願變成為了灌溉時尚養分到人際關係分崩離析後的壓力，最後堅持當真正的記者；如今她真的完成理想，成為具有影響力、甚至得獎的新聞工作者。這是角色最漂亮的成長線，也是電影最現實的諷刺——當她終於成為想成為的人時，卻發現新聞業本身已經風雨飄搖。這二十年的媒體崩壞史，廣告收入被平台抽走、演算法決定曝光、點擊率凌駕深度報導、企業併購吞噬獨立聲音。過去真相重要，但如今只剩下流量。米蘭達也已不再只是高高在上的暴君，更像舊世界最後的君主。她代表專業判準、品味權威與菁英秩序；但在短影音、社群聲量與政治正確年代，她還是無法迴避身居要位，也可能隨時職務不保的風險。其實這也算致敬首集吧，首集媒體集團大佬也曾試圖找其他人取代她，所以這兩集在誰可以被取代這個主題重複講了兩次，只是這回續集用了更戲謔卻也合理的解套方式，好讓他們能暫時保有適度天真，繼續做媒體。至於上映前傳出來的對華裔種族爭議，老實說雖然段落只有些微篇幅，但被批評並非無的放矢，小安新助理「Jin Chao」名字的發音，確實容易讓人聯想到過去美國社會對華人的侮辱性模仿詞 “Ching Chong”。在亞裔形象長期受困於嘲弄歷史的背景下，這種語感安排很難不令人警覺。但即便如此，《穿著Prada的惡魔2》仍值得一看，因為它提供了一種少見的中年續集視角：當年輕時追逐的夢想終於實現，世界卻已不是原本的世界。小安面對職涯抉擇，理想需要兼顧現實感，米蘭達則面對權威在新時代的失效。續作對於老粉來說，像是寫實感十足的生活映照，這樣的無奈當然不太可能放大輕鬆笑聲，卻也能更合理地傳遞職場修羅場的無奈壓力，即便位高權重的主管經理人，也不過都是在鐵達尼號抓著飄浮木罷了。●作者：膝關節／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com