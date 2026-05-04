美國總統川普（Donald Trump）3日表示，美國將嘗試「解救」自與伊朗開戰以來，因荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）關閉而受困的貨輪。
根據CNBC報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，將這項行動稱為「自由行動」（Project Freedom），預計將於中東時間的5月4日上午啟動。川普表示，該行動僅專注於讓懸掛非衝突相關國家國旗的民用船隻撤離該爭議水道，以便讓他們「自由且有能力地繼續進行業務」。
川普表示：「我已指示我的代表通知各方，我們將盡最大努力確保他們的船隻與船員安全撤離海峽。在所有案例中，他們都表示在該區域恢復航行安全及其他條件前，不會再回來。」
這項解救船隻的新計畫似乎並非旨在恢復該水道的航行自由，而是讓受困船隻安全離開。先前伊朗曾透過向試圖通過的船隻開火以及在水道佈放水雷來阻斷通行。
川普在貼文中寫道：「這項船隻移動計畫僅是為了釋放那些絕對沒有做錯任何事的人、公司與國家——他們是環境下的受害者。這是代表美國、中東國家，特別是代表伊朗所做出的一種人道主義姿態。」
川普並未提供美國將如何執行此類行動的細節，也未說明美軍將如何參與。目前尚不清楚在衝突持續的情況下，伊朗是否會允許美國在不受干擾的情況下進行此項行動，也不清楚海峽何時會重新開放常規通行。
白宮與國防部未立即對進一步資訊的請求做出回應。
自戰爭爆發以來，荷姆茲海峽基本上無法通行，導致貨輪受困並掐斷了關鍵供應鏈。全球約20%的原油運輸經過該海峽，這導致了全球油價飆升及美國汽油價格上漲。
隨著戰爭進入第二個月，美國與伊朗已處於脆弱的停火狀態超過兩週。華盛頓與德黑蘭一直在就結束戰爭進行談判，但尚未達成協議。川普上週曾表示，他對伊朗最近提出的提議「並不滿意」。
週五，川普告知國會與伊朗的敵對行動「已經終止」。川普提出此主張之際，正值1973年《戰爭權力法決議案》（War Powers Resolution）規定的期限，即他必須要求國會議員正式對伊朗宣戰或授權使用武力的最後期限。
川普在宣布救援行動的Truth Social貼文中暗示，若伊朗允許受困船隻離開，將對和平談判有所幫助。但川普也警告，任何干擾都將面臨武力回擊。
他表示：「我充分意識到我的代表們正與伊朗進行非常積極的討論，這些討論可能為所有人帶來非常正面的結果。我認為這將大大展示過去幾個月進行激烈戰鬥的各方之善意。如果這項人道主義進程受到任何形式的干擾，不幸地，我們將不得不以武力應對該干擾。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
川普表示：「我已指示我的代表通知各方，我們將盡最大努力確保他們的船隻與船員安全撤離海峽。在所有案例中，他們都表示在該區域恢復航行安全及其他條件前，不會再回來。」
這項解救船隻的新計畫似乎並非旨在恢復該水道的航行自由，而是讓受困船隻安全離開。先前伊朗曾透過向試圖通過的船隻開火以及在水道佈放水雷來阻斷通行。
川普在貼文中寫道：「這項船隻移動計畫僅是為了釋放那些絕對沒有做錯任何事的人、公司與國家——他們是環境下的受害者。這是代表美國、中東國家，特別是代表伊朗所做出的一種人道主義姿態。」
川普並未提供美國將如何執行此類行動的細節，也未說明美軍將如何參與。目前尚不清楚在衝突持續的情況下，伊朗是否會允許美國在不受干擾的情況下進行此項行動，也不清楚海峽何時會重新開放常規通行。
白宮與國防部未立即對進一步資訊的請求做出回應。
自戰爭爆發以來，荷姆茲海峽基本上無法通行，導致貨輪受困並掐斷了關鍵供應鏈。全球約20%的原油運輸經過該海峽，這導致了全球油價飆升及美國汽油價格上漲。
隨著戰爭進入第二個月，美國與伊朗已處於脆弱的停火狀態超過兩週。華盛頓與德黑蘭一直在就結束戰爭進行談判，但尚未達成協議。川普上週曾表示，他對伊朗最近提出的提議「並不滿意」。
週五，川普告知國會與伊朗的敵對行動「已經終止」。川普提出此主張之際，正值1973年《戰爭權力法決議案》（War Powers Resolution）規定的期限，即他必須要求國會議員正式對伊朗宣戰或授權使用武力的最後期限。
川普在宣布救援行動的Truth Social貼文中暗示，若伊朗允許受困船隻離開，將對和平談判有所幫助。但川普也警告，任何干擾都將面臨武力回擊。
他表示：「我充分意識到我的代表們正與伊朗進行非常積極的討論，這些討論可能為所有人帶來非常正面的結果。我認為這將大大展示過去幾個月進行激烈戰鬥的各方之善意。如果這項人道主義進程受到任何形式的干擾，不幸地，我們將不得不以武力應對該干擾。」
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。