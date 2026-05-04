氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今（4）日受到梅雨季首波梅雨鋒面影響，明日除了中部以北有雷雨發生，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，週三上午起鋒面遠離，天氣好轉，但本周五（8日）晚上將受到梅雨季第2波鋒面影響，中部以北、南部山區再變天。
梅雨季首波鋒面明往南擴大！中部以北、南部地區轟雷雨
氣象專家吳德榮表示，今晨鋒面雲系在華南至臺灣附近，伴隨降水回波消長，北部及宜花已有局部降雨。截至5：02各地區平地最低氣溫約在17至23度。今、明兩天受首波「梅雨季(5、6月)」鋒面影響，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，明日南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，應注意雷擊、強風及瞬間強降雨。
吳德榮提到，今日各地氣溫漸降，北臺轉涼今日各地氣溫漸降，北臺轉涼，各地區氣溫如下：北部17至25度、中部20至29度、南部22至33度、東部18至31度。
一周天氣一次看！周三回暖、周五迎第2波鋒面再變天
最新模式模擬顯示，週三上午起至週四（7日）鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫漸升，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率；週五（8日）白天各地晴時多雲、熱如夏。
週五晚至週六（9日）「梅雨季」第2波鋒面影響，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫降。週日至下週三（10至13日）鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫升。由於各國模式末期模擬並不一致，且將持續調整，應繼續觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象專家吳德榮表示，今晨鋒面雲系在華南至臺灣附近，伴隨降水回波消長，北部及宜花已有局部降雨。截至5：02各地區平地最低氣溫約在17至23度。今、明兩天受首波「梅雨季(5、6月)」鋒面影響，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，明日南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，應注意雷擊、強風及瞬間強降雨。
吳德榮提到，今日各地氣溫漸降，北臺轉涼今日各地氣溫漸降，北臺轉涼，各地區氣溫如下：北部17至25度、中部20至29度、南部22至33度、東部18至31度。
最新模式模擬顯示，週三上午起至週四（7日）鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫漸升，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率；週五（8日）白天各地晴時多雲、熱如夏。
週五晚至週六（9日）「梅雨季」第2波鋒面影響，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫降。週日至下週三（10至13日）鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫升。由於各國模式末期模擬並不一致，且將持續調整，應繼續觀察。