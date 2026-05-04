世界衛生組織（WHO）3日表示，一艘在大西洋航行的郵輪疑似爆發疫情，船上有三人死亡，其中一人已確診感染漢他病毒（hantavirus）。該病毒多由囓齒動物傳染給人類，可能會引發嚴重呼吸道疾病。
根據法新社報導，這起疫情發生在一艘從阿根廷烏斯華雅（Ushuaia）開往維德角（Cape Verde）的郵輪洪迪亞斯號（MV Hondius）。世衛表示，截至目前，已有一例確診漢他病毒，另有五例疑似病例，六名受影響者當中，有三人死亡，一人目前正在南非加護病房治療。
南非衛生部在3日稍早表示，當地爆發了一種「嚴重急性呼吸道疾病」，已導致至少兩人死亡，第三人則在約翰尼斯堡（Johannesburg）的加護病房接受治療，且檢測出漢他病毒陽性。
世衛說明指出，漢他病毒感染通常與接觸受感染齧齒動物的尿液或糞便等環境接觸有關，雖然罕見，但也可能會在人與人之間傳播，並可能導致嚴重的呼吸道疾病，需要對患者進行仔細的監測、支持性治療和應對措施。
夫妻先後發病
南非衛生部發言人莫哈萊（Foster Mohale）指出，首位出現症狀的是一名70歲的乘客，該名乘客在船上死亡，其遺體目前停放在南大西洋的英國領地聖赫勒拿島（Saint Helena）。死者69歲的妻子也在船上發病，隨後在南非約翰尼斯堡一家醫院過世。第三例病例是一名69歲英國人，同樣被送往約翰尼斯堡，目前正在加護病房接受治療。
另有消息人士透露，死者中包括一對荷蘭夫婦，而第三名死者的遺體目前仍停留在船上。相關單位正在討論是否應將另外兩名患病乘客送往維德角的醫院進行隔離治療，之後該船將繼續前往西班牙的加那利群島（Canary Islands）。
世界衛生組織表示，正在「促進各國當局與船舶營運商之間的協調」，以組織兩名有症狀乘客的醫療疏散工作。
郵輪背景
資料顯示，洪迪亞斯號為荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）營運的極地觀光郵輪，其中一條航線提供從烏斯華雅出發前往維德角，中途停靠南喬治亞島（South Georgia）及聖赫勒拿島（Saint Helena）。
據多家線上船舶追蹤網站顯示，洪迪亞斯號3日正停靠在維德角首府普拉亞（Praia）港口附近。該船可容納約170名乘客和約70名船員。
人類可能透過接觸受感染的老鼠或其糞便、被咬傷、或吸入受污染的粉塵而感染漢他病毒。世界各地存在多種類型的漢他病毒，其症狀各異。
我是廣告 請繼續往下閱讀
南非衛生部在3日稍早表示，當地爆發了一種「嚴重急性呼吸道疾病」，已導致至少兩人死亡，第三人則在約翰尼斯堡（Johannesburg）的加護病房接受治療，且檢測出漢他病毒陽性。
世衛說明指出，漢他病毒感染通常與接觸受感染齧齒動物的尿液或糞便等環境接觸有關，雖然罕見，但也可能會在人與人之間傳播，並可能導致嚴重的呼吸道疾病，需要對患者進行仔細的監測、支持性治療和應對措施。
夫妻先後發病
南非衛生部發言人莫哈萊（Foster Mohale）指出，首位出現症狀的是一名70歲的乘客，該名乘客在船上死亡，其遺體目前停放在南大西洋的英國領地聖赫勒拿島（Saint Helena）。死者69歲的妻子也在船上發病，隨後在南非約翰尼斯堡一家醫院過世。第三例病例是一名69歲英國人，同樣被送往約翰尼斯堡，目前正在加護病房接受治療。
另有消息人士透露，死者中包括一對荷蘭夫婦，而第三名死者的遺體目前仍停留在船上。相關單位正在討論是否應將另外兩名患病乘客送往維德角的醫院進行隔離治療，之後該船將繼續前往西班牙的加那利群島（Canary Islands）。
世界衛生組織表示，正在「促進各國當局與船舶營運商之間的協調」，以組織兩名有症狀乘客的醫療疏散工作。
郵輪背景
資料顯示，洪迪亞斯號為荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）營運的極地觀光郵輪，其中一條航線提供從烏斯華雅出發前往維德角，中途停靠南喬治亞島（South Georgia）及聖赫勒拿島（Saint Helena）。
據多家線上船舶追蹤網站顯示，洪迪亞斯號3日正停靠在維德角首府普拉亞（Praia）港口附近。該船可容納約170名乘客和約70名船員。
人類可能透過接觸受感染的老鼠或其糞便、被咬傷、或吸入受污染的粉塵而感染漢他病毒。世界各地存在多種類型的漢他病毒，其症狀各異。