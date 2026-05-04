總統賴清德近日出訪非洲友邦史瓦帝尼一度傳出遭親中國家阻擋，但他仍低調搭乘史國副總理專機成功抵達史瓦帝尼，並發文表示：「台灣不放棄走向國際」，引起國人熱議。對此，前立委沈富雄昨（3）日痛批，賴清德去玩幾天就離開，不曉得要怎麼回來？這是耍兒戲，已經陷入了老共跟老美丟給我們的遊戲，我們還玩得不亦樂乎！

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈富雄昨上《TVBS戰情室》表示，賴清德玩這個，有票、有交代，連國民黨都無可奈何。對岸受不了的，就是台灣「像個國家」，任何代表「主權餘緒」的障礙都不能存在，都要剷除。

沈富雄指出，中華民國邦交國數量本來是100多個，中共還沒進聯合國，數量就下降到56個，表示當時國際已經選邊站了，2個中國要選一個，當然選大的。到1979年台（中）美斷交，我邦交國剩21個，這是直線下滑。後來為什麼可以撐那麼久？也是美國施壓後的力量。老美當時在撐我們，撐我們就是在打壓老共，這個觀念要清楚。但老美後來也撐不下去，承認老共了。

接著，沈富雄也質疑，賴清德進到史瓦帝尼很風光嗎？講主權來、主權去，有比較快樂嗎？有比較光榮嗎？走路有比較有風嗎？現在賴清德跟史國國王不曉得談什麼，大概談釣蝦？全國軍民同胞，有哪個覺得坐在那邊很光榮嗎？

沈富雄說，賴清德去搞幾天就離開，不曉得他要怎麼回來？這是在玩兒戲，已經陷入了老共跟老美丟給我們的遊戲，我們還玩得不亦樂乎，把我們台灣撐起來的、很寶貴的民間力量虛耗掉了，這玩的是匹夫之勇，一邊比讚，其實台灣是台灣人民撐起來的！

更多「賴突圍赴非」相關新聞。

相關新聞

賴清德ATA抵史瓦帝尼　藍議員揭回台路線：繞地球1圈

軍購對撞！副主席嗆開除韓國瑜　鄭麗文再發聲：已經翻篇

李明璇打臉「台北都是老鼠」　怒揭：被刻意政治操作

民眾自製「老鼠雷達」沒用？他實測：玩偶也判定通過

胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...