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總統賴清德近日出訪非洲友邦史瓦帝尼一度傳出遭親中國家阻擋，但他仍低調搭乘史國副總理專機成功抵達史瓦帝尼，並發文表示：「台灣不放棄走向國際」，引起國人熱議。對此，前立委沈富雄昨（3）日痛批，賴清德去玩幾天就離開，不曉得要怎麼回來？這是耍兒戲，已經陷入了老共跟老美丟給我們的遊戲，我們還玩得不亦樂乎！沈富雄昨上《TVBS戰情室》表示，賴清德玩這個，有票、有交代，連國民黨都無可奈何。對岸受不了的，就是台灣「像個國家」，任何代表「主權餘緒」的障礙都不能存在，都要剷除。沈富雄指出，中華民國邦交國數量本來是100多個，中共還沒進聯合國，數量就下降到56個，表示當時國際已經選邊站了，2個中國要選一個，當然選大的。到1979年台（中）美斷交，我邦交國剩21個，這是直線下滑。後來為什麼可以撐那麼久？也是美國施壓後的力量。老美當時在撐我們，撐我們就是在打壓老共，這個觀念要清楚。但老美後來也撐不下去，承認老共了。接著，沈富雄也質疑，賴清德進到史瓦帝尼很風光嗎？講主權來、主權去，有比較快樂嗎？有比較光榮嗎？走路有比較有風嗎？現在賴清德跟史國國王不曉得談什麼，大概談釣蝦？全國軍民同胞，有哪個覺得坐在那邊很光榮嗎？沈富雄說，賴清德去搞幾天就離開，不曉得他要怎麼回來？這是在玩兒戲，已經陷入了老共跟老美丟給我們的遊戲，我們還玩得不亦樂乎，把我們台灣撐起來的、很寶貴的民間力量虛耗掉了，這玩的是匹夫之勇，一邊比讚，其實台灣是台灣人民撐起來的！