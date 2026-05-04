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洪詩和李運慶婚後育有2女，目前大女兒「哺哺」約2歲半，是好奇又調皮的年紀，洪詩昨（3）晚在IG寫下育兒難處，女兒因為沒睡午覺情緒不好，拿玩具敲看護和妹妹的頭，讓她很無奈，太過嚴厲的教導，又擔心被女兒討厭，「媽媽是真的很愛很愛妳，我好怕妳討厭我」，引來許多媽媽粉絲共鳴。洪詩在IG分享身為2寶媽的教育心路歷程，她直言在教育女兒哺哺成為一個更好的人時，最害怕的是自己會變成女兒最討厭的人，她透露女兒因沒睡午覺情緒不好，竟拿玩具敲看護和妹妹的頭，洪詩說，「在我沒有崩潰跟失控的情況下，盡量跟她嘗試溝通，但最後還是失敗。」洪詩無奈，「當然我也能選擇什麼都好好好，什麼都沒關係，什麼都妳想要就給妳，但我不想妳長大變成不好的人，我想要給妳正確的三觀，所以我可能會用妳不喜歡的方式，妳不喜歡的嚴厲，妳不喜歡的說教，我也不喜歡這樣的我啊。」直到睡前，洪詩才又跟女兒復盤早上發生的一切，此時女兒似乎聽懂她的意思，對她說「我愛妳」，看著女兒的睡臉，洪詩又開始糾結，「媽媽是真的很愛很愛妳，我好怕妳討厭我。」還留下哭臉，引來許多粉絲心疼。有人安慰洪詩，世界上最不容易的就是父母，「妳已經做得很好了」、「她會永遠愛妳的」、「育兒辛苦了，抱一個」、「雖然教導時的當下被討厭，但絕對還是很愛妳的」。