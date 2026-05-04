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📍2026天赦日5/4撞土地婆生日！下半年最強轉運日

▲2026年5月4日是天赦日與土地婆聖誕重疊的難得時辰，是數十年難得一見的轉運大吉日。。（示意圖／取自photo AC）

📍天赦日是什麼？2026天赦日有哪幾天？

▲在民間信仰中，天赦日被視為一個相當重要的日子，在天赦日當天神明給予眾生悔改機會，特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自身所犯下的罪孽、祈求神明原諒，就有機會重獲新生脫胎換骨。（圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟臉書）

📍天赦日撞土地婆生日禁忌

▲天赦日撞土地婆生日當天，忌諱和另一半吵架，恐讓家宅不寧。（圖／取自unsplash）

📍天赦日撞土地婆生日補財庫妙招

2026年第二個天赦日於今（5）日到來，本次天赦日與土地婆生日重疊，是數十年一遇的最強轉運吉日，易經專家「王老師」王昆山表示，同時也提供天赦日開運妙招，建議民眾可以茹素一天，或與另一半做開心的事，可以讓能量更強、守住財庫。2026年5月4日是天赦日與土地婆聖誕重疊的難得時辰，是數十年難得一見的轉運大吉日。因天赦日是玉皇大帝開恩赦罪的時刻，讓眾生得以卸下過去一年的阻礙與陰霾。天赦日在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見，這次又遇上土地婆生日，更加深了對於「家運平安」這件事情的護佑，祈求庇護效果特別強。在民間信仰中，天赦日被視為一個相當重要的日子，在天赦日當天神明給予眾生悔改機會，特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自身所犯下的罪孽、祈求神明原諒，就有機會重獲新生脫胎換骨，有效除厄運、轉好運。2026年共有6次天赦日，分別是3月5日、5月4日、5月20日、7月19日、10月1日與12月16日，其中5月4日是農曆年後第二個天赦日。易經專家王昆山指出，天赦日撞土地婆生日主要有3大禁忌，包括「忌動怒與爭執、忌殺生與口出惡言、有伴侶者請潔身自愛」，若在難得吉日犯了以上禁忌，恐讓家宅不寧、守財神趕出家門，極可能破壞2026年下半年的福氣與好運。尤其忌諱和另一半吵架，由於土地婆最注重家庭和諧，這天若與另一半起衝突，恐讓家宅不寧，等於把守財神趕出家門，建議和氣生財。天赦日當天禁說死字，其與天赦日慈悲能量背道而馳，如意外殺生，建議佈施行小善，用行動轉化磁場。第三點也是最重要的，由於土地婆是著名爛桃花剋星，潔身自愛下半年才守得住財。王昆山建議，如在天赦日與土地婆誕辰重疊時求財，建議可以茹素一天，也可看另一半一起做件開心的事情，越開心，土地婆更開心，也能讓守住財庫的能量越強。