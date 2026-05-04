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美國總統川普（Donald Trump）3日表示，將開始努力「解救」受困於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，油價在週一（4日）有所回落；然而，由於美伊雙方尚未達成和平協議，油價仍維持在100美元以上的支撐水位。根據路透社報導，截至台灣時間4日7點8分，布蘭特原油（Brent crude）期貨下跌64美分，跌幅0.59%，來到每桶107.53美元，延續上週下跌2.23美元的跌勢。美國西德州原油（WTI）則下跌84美分，跌幅0.82%，報每桶101.10美元。川普3日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文稱：「為了伊朗、中東及美國的利益，我們已告知這些國家，我們將引導其船隻安全撤離這些受限水道，以便他們能自由且有能力地繼續其業務。」由於和平協議仍遙遙無期，且荷姆茲海峽的通行依舊受限，油價維持在每桶100美元以上。美伊兩國的談判在週末持續進行，雙方正在評估彼此的最新回應。澳盛銀行（ANZ）分析師在報告中指出：「由於雙方均拒絕在其各自的底線做出讓步，和平談判陷入停滯。」川普已將與德黑蘭達成核協議列為優先事項，而伊朗則提議將核問題擱置，直到戰爭結束且雙方同意解除對波斯灣航運的相互封鎖為止。在供應方面，石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）3日表示，將在6月份調高其中7個成員國的產油目標，每日增加18.8萬桶，這已是連續第三個月調升。此次增產幅度與5月份協議相同，但扣除了已於5月1日退出OPEC的阿拉伯聯合大公國之配額。然而，只要美伊戰爭持續干擾經由荷姆茲海峽的波斯灣石油供應，這些增產額度在很大程度上將僅停留在紙面上。